El Madrid rep el Liverpool en l'inici dels quarts de final

Reial Madrid i Liverpool es retroben aquesta nit en els quarts de final de la Lliga de Campions amb una revenja pendent, la de la final de Kíev, que va tancar un cicle blanc de llegenda amb Zinedine Zidane, que busca ara tornar el seu equip a dalt de tot amb una plantilla d'inferior qualitat. «Ens van donar per morts massa aviat», va dir ahir el tècnic.

És el repte més difícil de Zidane. Especialista en eliminatòries europees, després de guanyar-ne dotze de forma consecutiva (nou creuaments i tres finals), el triomf davant l'Atalanta a vuitens va permetre al Madrid tornar a estar entre els vuit millors equips d'Europa. Superada la barrera de vuitens en què es va encallar dos anys, el Liverpool apareix com a gran escull en el seu camí. Les baixes de Zidane afecten la línia defensiva, perquè no hi seran ni Dani Carvajal ni Sergio Ramos.

Tot eren males cares a Liverpool fins aquest dissabte, però el triomf davant l'Arsenal per un contundent 0-3 ha aixecat els ànims de l'equip. D'estar dilapidats a la Premier, sense opcions gairebé de ficar-se entre els quatre primers, ara hi estan a tan sols dos punts. Avui es juga un altre partit de quarts, el que enfrontara el Manchester City amb el Dortmund (21 h).