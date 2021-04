Cala reclama «presumpció d'innocència»

El central del Cadis Juan Cala es va referir ahir a la «presumpció d'innocència» en al·lusió a l'incident que va tenir diumenge durant el partit disputat a l'estadi Ramón de Carranza amb el defensa francès del València Mouctar Diakhaby, que es va queixar d'haver rebut insults racistes per part del seu oponent.

Cala, als voltants de les instal·lacions esportives del Cadis, va ser preguntat sobre aquest assumpte per Deportes Cuatro i es va remetre a una compareixença de premsa que oferirà aquest migdia després de l'entrenament de l'equip.

El jugador sevillà, però, va al·ludir a la «presumpció d'innocència» després de veure com s'ha tractat l'assumpte en les últimes hores i va afegir que està «molt tranquil» i que no es pensa «amagar».

Cala i Diakhabi van protagonitzar una jugada en el partit entre el Cadis i el València que va concloure amb la retirada als vestidors al minut 32 dels futbolistes visitants després d'un intercanvi de paraules entre els dos jugadors i una tangana.

L'àrbitre David Medié Jiménez va amonestar el central francès amb groga i també va advertir el defensa del Cadis, després del que Diakhaby va continuar donant-li explicacions al col·legiat sobre els fets, fins que tots els jugadors del València van decidir anar-se'n als vestidors, tot i que van tornar 25 minuts més tard per acabar el partit.

A València, mentrestant, el president Anil Murthy, va recordar que el futbol ha de ser «un exemple» per a la societat, i va assegurar que amb el presumpte insult racista de Cala a Mouctar Diakhaby i la posterior gestió de la situació es va donar «un pas enrere «en aquesta lluita. A més va assegurar que l'entitat de Mestalla arribarà fins al final en la defensa del seu futbolista.

«No podem posar-nos de perfil amb una cosa tan greu com el racisme. És el moment de canviar i el València aniràfins al final en suport del seu jugador i en contra del racisme. Ahir vam fer un pas enrere en la lluita contra el racisme. El futbol ha de ser un exemple per a la societat. No al racisme!», va exclamar, a banda de reclamar que la normativa s'endureixi en aquestes situacions.