El Barça vol aquesta Lliga

Un gol d'Ousmane Dembélé al minut 90 va permetre al Barça salvar els mobles per aconseguir una victòria que situa l'equip que dirigeix Ronald Koeman a només un punt de l'Atlètic de Madrid, l'encara líder de la Lliga.

Amb el d'ahir ja són dinou els partits consecutius dels blaugrana sense perdre. Un equip que ha aconseguit 40 dels darrers 42 punts en joc i li ha eixugat 12 punts de diferència a l'Atlètic. El Barça depèn ara d'ell mateix per emportar-se el campionat i dissabte visita Valdebebas per enfrontar-se al Reial Madrid.

Tot i això, ni de bon tros li va ser fàcil guanyar al Valladolid. Al conjunt de Koeman se li va ennuegar el plantejament del seu rival. No va poder obrir les bandes, ni va dominar el joc, tampoc va trobar espais. Es van sentir molt incòmodes els blaugrana, que van sortir amb tot. També amb Messi i De Jong, advertits de sanció abans d'enfrontar-se al Reial Madrid, però amb un futbol sense cap mena de resposta. Al davant, un Valladolid que no guanyava al Camp Nou des del 1997, i que arribava amb dotze baixes, però amb les idees molt clares. De fet, la primera part va ser pels visitants i només començar, al minut 9, Kenan Kodro va enviar una pilota al travesser en una clara declaració d'intencions. També van gaudir de bones ocasions una estona més tard a càrrec de Roque Mesa, abans de la mitja hora de joc. Teranyina del Valladolid i el Barça que s'hi va enganxar, sense trobar la manera de desempallegar-se'n. Dembélé no era diferencial i per les bandes, ni Dest ni tampoc Jordi Alba podien projectar-se en atac.

Tot i no sortir-se'n i amb les ocasions més clares pel bàndol visitant, és cert que els de casa van despertar al llindar de la mitja hora de joc amb una tímida reacció. De Jong es va incrustar més al mig del camp, Dembélé va buscar l'esquena dels centrals i el Barça va arribar una mica més a l'àrea visitant. Messi va topar amb el cos d'un defensor al minut 40, i al 45 Pedri rematava al pal de la porteria defensada per Masip en la millor oportunitat fins aquell moment.

Millora i gol agònic

Va moure fitxa Koeman al descans variant el dibuix. El Barça saltava a la gespa de nou amb un 4-3-3 en comptes del 3-4-3 inicial i tot va fluir més. Recuperava més ràpidament la pilota, arribava amb més facilitat i el Valladolid ja no sembrava tants recursos per plantar cara. Això sí, Olaza va rematar al lateral de la xarxa, abans que Dembélé i Griezmann gaudissin d'una doble ocasió molt clara. L'equip visitant va reclamar unes possibles mans de Jordi Alba a dins l'àrea al 63 però l'àrbitre no va assenyalar res. Koeman va tornar a canviar el dibuix al 63 amb un triple canvi: entraven Braithwaite, Araujo i Trincao. El setge va anar en augment, però els minuts passaven i no hi havia manera de marcar. A deu minuts del final, Óscar Plano veia la targeta vermella per una entrada sobre Dembélé. Va acusar l'expulsió el Valladolid, que va defensar com va poder l'empat fins que el mateix Dembélé va aparèixer al minut 90 per caçar una pilota prolongada per Araujo i batre Masip. Un gol d'or que permet al Barça dependre d'ell per guanyar el títol.