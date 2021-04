El Club d'Escacs Figueres, referència gironina en el campionat català per edats

Del 27 de març al 1 d'abril es va disputar de manera presencial a Salou el Campionat de Catalunya d'Escacs per edats de l'any 2021 en la modalitat individual, prova que, el 2020, degut a la pandèmia, no es va poder celebrar. Tot i que en el global hi ha participat una bona xifra de gairebé 400 jugadors i jugadores repartits en 4 sales de joc i 2 hotels -Hotel Salou Park i Hotel Playa Park-, la participació gironina s'ha vist reduïda de 55 a 32 jugadors d'ençà de la darrera prova el 2019 a Vilaseca. Tot i així, el Club d'Escacs Figueres, del Casino Menestral Figuerenc, amb 9 participants ha estat el club que més jugadors i jugadores hi ha aportat, seguit del Gerunda i Olot amb 7.

El ritme de joc era de 90 minuts + 30 segons d'increment per a totes les categories i es van jugar 9 rondes a totes elles excepte a sub-8, que van ser 8 rondes.

El Figueres ha tingut representants a totes les categories excepte a sub-8. L'actuació figuerenca en el conjunt de les 5 categories ha estat molt destacada i, si analitzem bé no només els punts i la classificació final, sinó el nivell dels rivals, sens dubte Laura Viñolas és la jugadora que més ha sobresortit.

Viñolas jugava en una categoria molt forta, la fusionada entre sub18 i sub20, i sent el seu segon any de sub-18 ha aconseguit una 20a posició –de 63- a la general molt meritòria. Ha estat subcampiona de Catalunya femenina i la primera classificada absoluta de les comarques de Girona en aquest tram d'edat. Però sobretot, ha jugat uns escacs de molt nivell, contra rivals duríssims, entre ells, 2 titulats internacionals (MF) i 1 Mestre Català (MC). A les 6 primeres rondes, jugant sempre als primers taulers, es va situar amb uns excel.lents 5 punts de 6 possibles, cosa que la va emparellar a les rondes 7 i 8 amb els 2 MF Ferran Solé i Guerau Massagué que al final van ser campió i subcampió respectivament. Així doncs, tot i perdre les 3 darreres rondes, Laura Viñolas ha aconseguit incrementar en 108 punts elo el seu rating, essent el seu millor torneig i el més fort que ha disputat fins aquest moment.

A la categoria sub-10, molt bon paper de Quirze Pau amb 5,5 punts de 9 possibles en el seu 1er any sub-10, essent 19è de la general. Bona actuació també de Jan Pol Osses amb 4,5 punts.

En sub-12, Àngel Osses també ha aconseguit el 50% dels punts, 4,5, millorant el seu ranking inicial.

En sub-14 hi participaven 4 jugadors. Pol Ortiz, nou jugador del Figueres aquesta temporada, ha tingut una destacada actuació, essent 10è, amb 6 punts –el jugador del Figueres que més punts ha fet de totes les categories- i sent també el 2on classificat de les comarques gironines, darrera Leo Valle del Gerunda, que ha estat 2on absolut. Arnau Vilà, Guillem Villalba i Lluís Compte també han puntuat bé amb 5; 4,5 i 4 punts respectivament.

En sub-16, Max Villalba ha tingut una bona actuació i amb 4 punts de 9 ha millorat en 2 llocs el seu ranking inicial.