El Madrid venç l'Eibar i pressiona l'Atlètic

El Reial Madrid va solucionar ahir un tipus de compromís que se li sol entravessar aquesta temporada, davant un rival d'inferior rang com l'Eibar. Es va imposar per 2-0 amb gols de Marc Asensio (m.41) i Karim Benzema (m.72). Zidane tenia pressa des de l'inici. Ni un minut va trigar a encoratjar als seus jugadors perquè estiguessin ficats en el partit.

Contra l'Eibar, el tècnic madridista va tornar a optar per la defensa de tres centrals, amb Marcelo com a carriler. El brasiler, ahir capità del Reial Madrid, va ser el més incisiu per un costat esquerre que va aglutinar el perill en la primera meitat. L'Eibar va començar a patir gairebé des del xiulet inicial i va estar a punt encaixar un gol al minut 3. Al 5, una centrada de Marcelo la va rematar de cap Benzema a gol, però el col·legiat va assenyalar fora de joc de l'francès.

L'absència de complexos de l'Eibar la va demostrar Arbilla en el minut 19 amb un xut des de camp propi. Aquesta jugada, al costat d'un xut desviat de Pozo al minut 31, van ser els únics acostaments amb perill de l'Eibar.

Bryan Gil va veure la seva cinquena groga i serà baixa per a la següent jornada en un partit transcendental per la salvació contra el Llevant. En el joc posicional del Reial Madrid va aparèixer Marco Asensio com a agitador En el 41 va aconseguir marcar després d'una recuperació de Casemiro. Asensio va fer un control orientat cap a la porteria que el va deixar sol davant Dmitrovic i va definir amb una´rosca perfecta. Gol clau abans de la mitja part.

El segon el va fer Benzema, que va marcar un altre gol al minut 72 i va tancar el marcador. Amb aquesta victòria els madrilenys sumen 63 punts i dormen segons, a tres de l'Atlètic.