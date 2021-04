El Bàsquet Girona cau a Melilla a la pròrroga (95-93)

El Bàsquet Girona ha perdut per primera vegada en aquesta segona fase. Ho ha fet a Melilla i en un partit molt disputat (95-93) que s'ha acabat decidint a la pròrroga. Barral ha tingut l'últim triple per donar el triomf als gironins, però no ha entrat.

Semblava que els de Carles Marco trencarien el duel tot just començar. Ja en el primer període s'han arribat a posar tretze amunt (10-23), però els locals han reaccionat i el marcador s'ha ajustat abans del descans (39-40).

En la segona meitat s'ha vist un enfrontament molt més ajustat, on cap dels dos equips podia escapar-se en el marcador. Els gironins s'han vist contra les cordes quan faltava un minut i mig pel final (80-76), però un triple de Pep Busquets ha forçat la pròrroga (83-83).

Els visitants han començat el temps extra dominant (86-90), però el Melilla, amb un inspirat Wintering, ha capgirat amb un parcial de 8-0 (94-90). Llavors ha aparegut Rozitis per fer un 2+1 i donar esperances al Bàsquet Girona quan faltaven 20 segons (94-93). Wintering errava el segon tir lliure, però en l'última possessió, Barral ha fallat el triple decisiu i el triomf s'ha quedat a Melilla.