El Barça es pot posar a només un punt de l'Atlètic si venç el Valladolid

La Lliga està més viva que mai i el Barça té al seu abast la possibilitat de posar-hi encara més emoció. Avui rep el Valladolid al Camp Nou (21 hores) amb la possibilitat de posar-se a només un punt de l'Atlètic de Madrid, que ahir va perdre al Sánchez Pizjuán. Ara, la diferència amb el líder és de quatre punts i es podria reduir depenent del que faci el conjunt blaugrana, que tindrà la novetat de Sergi Roberto.

El futbolista del planter tornarà a formar part d'una convocatòria de Ronald Koeman després de recaure de la seva lesió al recte anterior de la cama dreta el 3 de febrer contra el Granada. Qui no arribarà a temps és el central Gerard Piqué, que encara no està recuperat de l'esquinç al lligament lateral intern del genoll dret que es va fer el 3 de març en la tornada de les semifinals de la Copa del Rei contra el Sevilla i és dubte per al partit amb el Reial Madrid del proper dissabte a Valdebebas.

Precisament, dues peces fonamentals per al conjunt blaugrana com són Leo Messi i Frenkie de Jong estan advertits de sanció i si veiessin una targeta groga avui contra el Valladolid es perdrien el clàssic. El Barcelona, que en la primera volta va vèncer per 0-3 al José Zorrilla, ha sumat 36 dels últims 38 punts possibles en Lliga. L'única ensopegada en aquesta ratxa va ser l'empat contra el Cadis el 21 de febrer. Arriba a la cita en un excel·lent moment de forma i resultats, i motivat per la possibilitat de retallar encara més distàncies amb l'Atlètic, líder del campionat però cada cop amb un marge més minso.

Necessita el Barça, això sí, doblegar un Valladolid que arribarà al Camp Nou amb un grapat de baixes. Futbolistes importants com són El Yamiq, Joaquín, ?Orellana o Luis Pérez no estan disponibles. El tècnic Sergio ?González haurà de recórrer al filial per completar la convocatòria. Serà avui quan es conegui la llista i hi podrien entrar Roberto i Kike Pérez, que han superat el coronavirus i ja s'entrenen amb l'equip, però han estat uns dies fora de la dinàmica de grup i no està gens clar que puguin jugar. No hi seran amb tota seguretat Orellana, Kiko Olivas, Joaquín, Míchel Herrero, Luis Pérez, El ?Yamiq, San Emeterio, Jota ni Raúl Carnero. A tots ells s'hi uneix el dubte del davanter israelià Shon Weissman. Obstacles per a un ?Valladolid que tot i això desitja «sorprendre» el Barça, en pa?raules de Lucas Olaza, que recordava que «en això del futbol, tot és possible». Les principals novetats seran el retorn a la convocatòria de Pablo Hervías i Marcos André.