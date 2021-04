El València-Ensino, ajornat per un positiu per COVID al conjunt gallec

La tornada del València-Ensino de Lugo no es jugarà aquest cap de setmana després de detectar-se un positiu per covid-19 a la plantilla gallega. Caldrà veure ara quan es recupera aquest duel tenint en compte que el conjunt valencià disputarà, a partir de dijous, la Final Four de l'Euro Cup. Precisament, d'aquesta eliminatòria en sortirà el rival de l'Uni per la semifinal. Segurament, el València que ja va guanyar dijous en terres gallegues per 11 punts (58-69).

Per altra banda, avui es disputarà el Perfumerías Avenida-Spar Gran Canària, on l'equip entrenat per Roberto Íñiguez no hauria de tenir problemes per superar l'eliminatòria després de guanyar el partit d'anada de 19 punts (61-80). Diumenge serà el torn de Gernika i Estudiantes, on les madrilenyes parteixen amb un lleuger avantatge (47-42).