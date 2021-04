Un tràmit a Fontajau amb les semifinals (molt) a l'horitzó

Amb l'avantatge de 34 punts (45-79) aconseguit en el partit d'anada, l'Spar Girona afronta el duel d'avui a Fontajau davant el Clarinos de Tenerife (19 h) com un partit on «suposadament hi haurà menys tensió, certa relaxació i que serà tràmit», en paraules de Laura Antoja. La segona entrenadora de l'Uni, tanmateix, també afirma que «l'hem de plantejar amb la màxima serietat possible perquè sempre volem mostrar bona imatge i val la pena continuar demostrant que continuem creixent com a grup».

Un partit de tràmit, sí, però on de ben segur Alfred Julbe voldrà conitnuar provant aspectes tècnics i tàctics de cara al tram final de temporada, que ara patirà una aturada de més de dues setmanes abans que es disputin les semifinals del play-off. I és que la Final Four de l'EuroCup del pròxim cap de setmana on juga el València, i també la final a quatre de l'Eurolliga on hi és present el Perfumerías Avenida, farà que les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Femenina no es juguin fins més enllà del 18 d'abril -dia de la final de la màxima competició continental femenina.

Així, el partit d'aquesta tarda també pot servir per fer més rotacions i veure força minuts sobre la pista a jugadores menys habituals com Júlia Soler o Clàudia del Moral, que dimecres, a Tenerife, van jugar poc. També servirà per agafar rodatge. I és que amb la baixa pel que queda de curs de María Araújo la rotació ha quedat més curta del que ja era. De fet, Antoja va dir en la prèvia del partit que la de Vigo seria a la banqueta, donant suport a les seves companyes i, en part, s'ha de fer un «bon partit per ella, que és una peça important tant a dins com a fora la pista».

L'ajudant de Julbe encara sap trobar un parell d'al·licients més en un parit que, a priori, no hauria de ser complicat per les gironines. El primer és que «el que ens hauria de donar molta força és que tenim un públic al nostre costat que ens fa costat quan no hi són, i ara que tenen la sort de poder venir, els hem d'oferir la nostra millor versió». A part de brindar el triomf i un bon partit a Araújo i a l'afició que per segona setmana consectuiva serà a Fontajau, Antoja també destaca com a tercer aspecte important, «si els dos primers ja no ho són prou», que «volem jugar la semifinal i el que hem de fer és liquidar l'eliminatòria». Els 34 punts d'avantatge aconseguits dimecres en terres canàries fan pensar que l'Uni no tindrà massa problemes per sentenciar l'eliminatòria, però «hem de sortir al 100% i recuperant les claus que ens van donar la victòria l'altre dia», sentencia Antoja.