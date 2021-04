Amb el risc de desviar l'atenció abans d'una setmana decisiva, amb eliminatòria davant el Liverpool i el clàssic contra el Barça, i la impossibilitat de cedir punts, el Madrid rep un Eibar necessitadíssim (16.15). Ho fa paint el malestar de perdre Sergio Ramos per lesió, en un episodi on Zidane no hi veu culpables. Perd Ramos en un moment clau del curs després de lesionar-se amb la selecció per jugar els últims cinc minuts contra Kosovo. L'Eibar té les baixes de Bigas, Correa, Muto i Expósito.