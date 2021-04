El derbi basc defineix el campió de la Copa del Rei del curs passat

L'Athletic Club i la Reial Societat s'enfronten avui a l'Estadi de la Cartuja de Sevilla (2/4 de 9) pel títol de Copa del Rei de la passada temporada, final ajornada en el seu moment per la pandèmia de coronavirus que encara marcarà el partit, per l'absència de públic, més gran de la història recent de tots dos equips. Un derbi, una final, una opció de guanyar un dels grans títols per a dos equips que saben el que és encara que fa molt temps que no l'assaboreixen. El torneig del KO cerca el campió de la 2019/2020, i dues setmanes després viurà la final de l'any en curs, també amb l'Athletic present davant el Barça.

El gran derbi del País Basc tindrà per primera vegada el títol en joc, una Copa que tots dos saben el que és guanyar, tot i que els de Bilbao ho van fer per últim cop el 1984 i els de Sant Sebastià, el 1987.

L'Athletic aspira a un 2021 històric ja que ja va guanyar la Supercopa i ara té dues finals a l'horitzó. Tot això sota l'efecte Marcelino. La Reial recupera Merino però perd Illarramendi, lesionat ahir a l'entrenament abans del partit.