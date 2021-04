Reunió entre Laporta i el representant i el pare de Haaland

Mino Raiola i Alf-Inge Haaland, representant i pare del davanter del Borussia Dortmund Erling Haaland, respectivament, han aterrat aquest dijous a l'Aeroport del Prat (Baix Llobregat) per negociar el fitxatge de l'atacant noruec pel FC Barcelona, segons ha avançat el diari 'Sport', del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Riola i el pare de Haaland han aterrat a la capital catalana passades les 9:30 hores, tal com han registrat diversos mitjans gràfics, i allà els estava esperant una persona de confiança del president del FC Barcelona, Joan Laporta.

Segons el citat diari, tots dos s'han reunit durant aproximadament dues hores amb Laporta i el nou director de futbol, Mateu Alemany, els quals els han confirmat, de primer mà, l'interès del Barça per fitxar el jugador.

Erling Haaland ha marcat 33 gols en 31 partits amb el Dortmund aquesta temporada i, als seus 20 anys, és una de les perles més cobejades del mercat futbolístic internacional.

El davanter noruec té una clàusula de sortida en el seu contracte de 75 milions d'euros a partir de juny de 2022. Però dur a terme el seu fitxatge aquest estiu podria costar més del doble.

També es reuneixen amb el Reial Madrid

Mino Raiola i Alf Inge Haaland s'han reunit amb el Reial Madrid la tarda d'aquest dijous, hores després de la trobada amb Joan Laporta.

Segons ha anuciat la Cope, l'agent i Alf Inge Haaland s'han traslladat en un vol privat des de Barcelona cap a Madrid, on han aterrat a primera hora de la tarda. Després, tots dos s'han reunit amb dirigents del Reial Madrid encapçalats per Jose Ángel Sánchez.

El club blanc, que igual que la majoria dels grans equips d'Europa pretén el golejador noruec, ha traslladat el seu interès als representants de Haaland. El Reial Madrid s'ha interessat per la situació i la intenció del futbolista i la postura del seu club. A més ha donat a conèixer la disposició de l'entitat madrilenya per abordar una possible operació.

Per la seva banda, el Borussia Dortmund ha respost als moviments de l'entorn del jugador després de conèixer el viatge a Espanya de Raiola i Alf Inge Haaland per conversar amb el Barcelona i el Reial Madrid. El director esportiu del club alemany Michael Zorc ha subratllat que el golejador noruec no es ven.