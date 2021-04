Moisés Hurtado, presentat al Figueres: «El repte és complicat, però és una motivació més»

La Unió Esportiva Figueres ha presentat, aquest dijous, 1 d'abril, a la tarda a l'Estadi de Vilatenim, Moisés Hurtado com a nou entrenador del primer equip masculí. El fins fa poc tècnic del juvenil B del RCD Espanyol agafa les regnes d'Albert Parés pel que queda de temporada amb l'objectiu de salvar l'equip a la futura Tercera RFEF –l'actual Tercera Divisió- en els 10 partits que tindrà la fase per la permanència.



Hurtado, exfutbolista de Primera Divisió, tindrà el figuerenc Albert Moñino –exjugador de la UE Figueres- com a tècnic ajudant. Ambdós ja es coneixen perquè havien coincidit en el cos tècnic del juvenil A del RCD Espanyol a la temporada 2018/19.





Hurtado ha afegit que «en aquest poc temps modificarem el que s'hagi de fer perquè l'equip sigui competitiu i aconseguir, partit a partit, l'objectiu que volem, que és salvar el Figueres. Ens agradaria ser protagonistes amb pilota i sense, però ara mateix el que compta és el resultat i no cometre errors». Durant la seva trajectòria com a futbolista, Hurtado va jugar a l'Espanyol, Granada, Girona, Olympiakos i Eibar, entre d'altres., el president, ha explicat que, la de Moisés Hurtado, «és una arribada desitjada, estem contents i ens il·lusiona. Ens uneix el color blanc-i-blau, l'amor pel futbol i ens agrada triomfar. Hem pactat 10 partits i tant de bo que al final de la temporada ens uneixi una alegria, que és la salvació de l'equip. Sé que la pots aconseguir», ha conclòs, dirigint-se al tècnic.