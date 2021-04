El Barça jugarà les semifinals de la Champions tot i perdre a Manchester

El Barça va fer valer el 3-0 favorable de l'anada per segellar el seu accés per quarta vegada en cinc temporades a les semifinals de la Lliga de Campions femenina, malgrat patir la primera derrota de la temporada (2-1) contra el Manchester City en el partit de tornada dels quarts de final, disputat a l'Academy Stadium. Beckie feia somiar el seu equip amb un gol als 20 minuts però Oshoala va llançar per terra les opcions de remuntada amb l'empat al segon temps. Mewis va signar el definitiu 2-1 des del punt de penal a una vintena de minuts del final.