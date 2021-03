El MIC compleix dos anys de parèntesi

Punt i seguit. El MICFootball havia arrelat a la Costa Brava fins a convertir-se en un torneig de referència a escala internacional. Per segona Setmana Santa seguida no s'ha pogut celebrar per la pandèmia, però la il·lusió per tornar-hi el 2022 és més viva que mai

La pandèmia ho ha sacsejat tot. El món, de cap per avall. El dia a dia ni de bon tros és com el coneixíem abans. Tampoc la Setmana Santa. Vacances amb restriccions, processons suspeses. I el MIC? Ajornat. Ja són dos anys amb la mateixa història. Un parèntesi necessari, però que cou. El torneig per excel·lència de la Costa Brava, aquell capaç de reunir centenars d'equips procedents de tot el món, ha hagut de prémer el pedal del fre. Toca esperar, quin remei. Però l'aturada no és definitiva. Ni de bon tros. La maquinària continua funcionant i l'edició que en fa vint, segurament la més esperada pel que significa i per com va tot plegat, es cou a foc lent. Sabent que s'haurà d'adaptar a les circumstàncies, la intenció és que torni el 2022. A la demarcació, amb la mateixa essència. Una altra cosa és veure quants equips hi participaran i de quina manera es farà. Però el MICFootball, ara silenciat de portes cap a fora, té ganes de fer soroll i no deixar-ne de fer a partir de l'any vinent.

Juanjo Rovira, el seu director, ahir mateix es reunia a Corçà per parlar de tot plegat. Just ara que s'hauria d'estar celebrant el torneig, és quan més ganes hi posa tot pensant en el que vindrà. «Soc una persona molt positiva. I sí, ens hem fomut una hòstia molt important. Però mantenim la il·lusió i la motivació de sempre. Nosaltres, l'equip, i tota la gent que estima el MIC. Volem tirar això endavant i és el que farem, no valen les lamentacions». El primer pas és, un cop passi la Setmana Santa, intentar posar la primera pedra. «Que la gent vegi que no estem aturats. Volem actualitzar la web, amb les noves dates, categories i preus. Si ho podem fer en uns dies no esperarem pas un mes o dos».

Es treballa tot pensant en el 2022 i també en el futur a curt termini. Edicions que, això sí, s'hauran d'adaptar al context. «Intentem recuperar la màxima normalitat. Tenim il·lusió i al mateix temps són conscients de quina és la realitat mundial. Farem el que ens deixi la pandèmia. Segurament no podrem fer un MIC amb 400 equips ara per ara. Farem com abans, fent petites passes tot creixent. Sabem que haurem de baixar un esglaó per després, amb força i il·lusió, pujar-ne dos o tres de cop. Estem parlant de coses que no podem controlar. No sabem el dia de demà quines restriccions hi haurà. Falta encara un any i esperem que la cosa estigui una mica més calmada pel que fa a la mobilitat. Però seguim treballant i ho fem amb ganes».

Tot esperant l'edició del 2022, l'organització tenia la intenció d'impulsar l'anomenada MIC Summer Cup per aquest mateix estiu. Un projecte que està al damunt de la taula però ni de bon tros assegurat, a hores d'ara. «Ara no podem prendre decisions més enllà d'una setmana. És així. Però sí, hi ha uns quants equips interessats. D'aquí i també de fora, com el Perú o Rússia. Haurem de veure quina és la situació, les restriccions, el ritme de vacunació. Depenent de tot això ho podrem fer o no».