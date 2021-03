El Llagostera obrirà la segona fase al camp de l'Atlètic Llevant

La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va fer públics ahir a la tarda dos dels tres calendaris de la segona fase del grup 3 de la Segona Divisió B. D'aquesta manera, el Llagostera ja coneix quin serà a partir d'ara el seu camí a la competició tot intentant lligar la seva participació la temporada vinent a la nova Primera RFEF.

L'equip blaugrana queda enquadrat en el grup D, amb set equips i per tant a un li tocarà descansar cada jornada. Ho farà en primer lloc el propi Llagostera, pel que no competirà aquest cap de setmana i no s'estrenarà fins el 10 o 11 del proper mes d'abril començant per la visita al camp de l'Atlètic Llevant. Comparteix grup amb el propi filial granota, així com també amb Cornellà, Badalona, La Nucía, Lleida Esportiu i Hèrcules. Aquest segon tram de calendari consta d'un total de vuit jornades i s'acabarà el 22 o 23 de maig. El Llagostera, que comença líder, haurà de jugar sis partits contra els tres equips que en la primera fase van competir en l'altre grup.