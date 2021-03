El Figueres fa un cop de timó i destitueix Albert Parés per cercar un revulsiu

L'etapa d'Albert Parés al capdavant de la Unió Esportiva Figueres ha arribat al seu final. El tècnic gironí ha estat destituït després de la derrota per 0-3 de diumenge a Vilatenim contra el Sant Andreu. «És una gran decepció. Assumeixo tota la responsabilitat. Ara comença una nova fase i l'objectiu ha de ser tant sí com no la permanència», deia Parés al final del partit.

El tècnic, però, no començarà la lligueta per la salvació a Tercera RFEF. El club li va comunicar que el destituïa de les seves funcions i l'entrenament del vespre ja el va dirigir el membre del cos tècnic Vasile Dragomir. El club confia anunciar aviat el nom de l'entrenador que tindrà la missió d'evitar el descens de la Unió a Primera Catalana (sisena categoria).

Dos dels noms amb els quals treballa la directiva són l'exentrenador del Girona Raül Agné i l'exjugador Moisés Hurtado. Parés era el segon entrenador de Javi Salamero i va fer-se'n càrrec quan el lloretenc va dimitir.