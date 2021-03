Coris es trenca els lligaments del genoll i diu adeu a la temporada

No té sort Sebas Coris des que va sortir del Girona. L'hàbil extrem de Tossa de Mar, que enguany juga a Segona B amb l'Extremadura, ha dit adeu a la temporada després que s'hagi confirmat que pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Aquesta lesió l'obliga a passar per la sala d'operacions i a a estar-se uns sis mesos de baixa, pel cap baix. Coris, que ja va haver d'estar tres setmanes de baixa per la COVID-19, ha disputat 15 partits amb el conjunt extremeny, només dos dels quals de titular. Abans d'arribar a Almendralejo, Coris havia passat per l'Osasuna, el Nàstic i l'Oviedo, sense mai gaudir de continuïtat. El curs passat va jugar la primera volta a Montilivi sense que ni Unzué ni Martí hi confiessin tampoc i després va anar-se'n a l'Oviedo.