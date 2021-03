L'empresari de la Jonquera, president de la Federació d'Hostaleria de Girona, i expresident del Girona FC (1998-99), Antoni Escudero, és el nou vicepresident de l'àrea social del Barça després que ahir la junta directiva acordés el seu nomenament. Joan Laporta va decidir en la reunió d'ahir atorgar dues vicepresidències més i, a més a més, va assignar diverses funcions als diferents membres de l'ens de govern culer. Es va acordar nomenar Escudero com a vicepresident de l'àrea social i Juli Guiu vicepresident de l'àrea de màrqueting, per la qual cosa les vicepresidències queden completes. A més a més, el selvatà Xavier Barbany, serà el directiu responsable de l'hoquei patins.

Les dues noves vicepresidències s'afegeixen a les acordades en la reunió de Junta anterior; Rafael Yuste com a vicepresident primer i de l'àrea esportiva, Elena Fort com a vicepresidenta de l'àrea institucional i Eduard Romeo com a vicepresident de l'àrea econòmica. Fort serà, a més, la nova portaveu de la Junta Directiva davant els mitjans de comunicació, mentre que Miquel Camps serà el portaveu adjunt.

La Junta Directiva va acordar nomenar Josep Cubells directiu responsable del bàsquet; Joan Solé, directiu responsable de l'handbol; i Aureli Mas, responsable del futbol sala, a més a més de Barbany en l'hoquei patins. El nou directiu encarregat del futbol femení serà Xavier Puig, mentre que Joan Soler serà el responsable del futbol formatiu.

D'altra banda, Josep-Ignasi Macià serà el directiu responsable de l'àrea social; Jordi Llauradó, directiu responsable del Espai Barça; Alfons Castro, directiu de seguretat, i Josep Maria Albert, adjunt al conseller delegat

Mentrestant queda pendent l'organigrama esportiu on no hi tindrà lloc Patrick Kluivert, que ja sap que no compten amb ell, però sí José Ramón Alexanko. Tot sota la coordinació de Mateu Alemany i a l'espera de l'arribada de Jordi Cruyff.