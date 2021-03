El retorn del públic serà la novetat del Llagostera-Prat

El premi a la butxaca. El mèrit d'aquest Llagostera és immens per tot el que significa aquest club. Evitada una possible pèrdua de dues categories de cop, ara toca jugar una segona fase per intentar engrandir la fita i ser l'any vinent dins de la nova Primera RFEF. El periple per disputar-la encara no comença, primer de tot s'ha de disputar el darrer partit de la lliga regular avui a casa contra el Prat (12.00 h). «Ens visita un equip molt ben treballat, pot treure petroli de qualsevol jugada i té una mentalitat tremenda», descrivia un Oriol Alsina que afegia que tot i ser, el Prat, un dels equips de la zona baixa no cal «refiar-se». «Tots els partits són igualats, encara que és cert que ens coneixem des de fa molts anys, els nostres equips sempre són molt competitius i als nostres partits hi ha molta igualtat», remarcava. Els barcelonins arriben a la cita sent novens amb 21 punts sense jugar-se res pel que fa la classificació però amb fam de vèncer a Llagostera per encarar la segona fase amb els majors punts possibles.

Poder superar els blaugranes al Municipal no és fàcil, i menys quan, després d'un llarg temps buit, brilli per la presència del públic a les grades. «Estem molt contents de poder comptar de nou amb públic i més jugant a casa, per fi s'ha acabat aquest any tan tenebrós en el sentit de no haver pogut comptar amb l'afició. Els vull dir que ens ajudin i gaudeixin amb l'equip com ho fan sempre», explicava un Oriol Alsina que podria veure com el seu equip acaba la fase regular amb 29 punts si aconsegueix guanyar avui. L'empenta i la cridòria de l'afició serà molt important per poder fer-ho possible. Qui no podrà rebre l'escalf de la parròquia blaugrana seran el central Diego González i el davanter Christian Dieste per sanció; i el lateral dret Lucas Viale per lesió.