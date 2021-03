L'Uni perd contra el Perfumerías que acabarà la lliga primer

El partit semblava que es posava mot de cara per a l'Spar Girona quan, alterat per veure com Hayes es lesionava al genoll, ha estat gairebé cinc minuts sense anotar en el primer quart i les gironines s'han arribat a posar 10 punts per sobre en el marcador (25-15). Però, a poc a poc, sense perdre la calma, i en un partit per moments tens per la rivalitat entre les dues banquetes, el Perfumerías Avenida ha anat capgirant el marcador fins al 67-74 final amb Eldebrink (19 punts) i la visitant Milic (17) com a a màximes anotadores en el primer partit amb públic a Fontajau en molts mesos.

La victòria del Perfumerías Avenida deixa l'equip de Salamanca, un any més en la primera posició de la lliga regular, i això vol dir que Uni i Avenida no es tornaran a trobar més fins a una hipotètica final. Ara, però, les gironines tenen primer l'eliminatòria de quarts de final contra la Laguna de Tenerife. En principi, dimecres a Canàries i dissabte a Fontajau.