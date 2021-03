El Figueres espera sumar contra un Sant Andreu que té molt en joc

La lligueta de la permanència és inevitable per al Figueres. Ara bé, serà millor comptar amb un bon coixí de punts per superar-la i evitar el descens a Primera Catalana. Els d'Albert Parés tanquen la primera fase de la competició amb la visita del Sant Andreu en el retorn del públic a Vilatenim (12 h). Un rival que decidirà si passa a la fase d'ascens a la Segona RFEF o si s'ho deixa tot per al play-off.

«Tenim confiança per tirar la situació endavant i centrar-nos en el nou objectiu», deia el futbolista Mario Mendoza.