Dura derrota del Bordils, que cau golejat al País Basc

Derrota i de les que fan mal del Bordils. El conjunt gironí va caure golejat a la pista del Trapagaran (34-25) i es complica, encara més, la permanència a Divisió de Plata. L'equip dirigit per Pau Campos, on tornava Palahí però tenia les baixes de Masó, Vilanova, Prat i Rododera, es presentava al País Basc amb la intenció d'esgarrapar un resultat positiu davant el que era cuer del grup. Però els locals, molt més forts des de l'inici, no els van donar opcions. Ara, són els blanc-i-verds qui ocupen aquesta última posició del grup de la permanència i es troben a 6 punts de la salvació.

Com en la setmana passada davant el Màlaga, el Bordils es va acomiadar molt aviat del partit i no va tenir opcions de lluitar-lo fins al final. Després del primer quart d'hora de joc els locals ja dominaven per sis gols (11-6) cosa que ja posava les coses molt costa amunt pels visitants, que van veure com en la primera jugada de la represa ja perdien per 10 gols (20-10).

Superats completament tant en atac com en defensa, els gironins van tirar d'orgull per reduir aquesta diferència. Com a molt, van arribar a estar set gols per seota (28-21), però en cap moment van donar símptomes de poder competir un partit que ja se'ls havia escapat en la primera meitat.