Adam Yates s'emporta la Volta del centenari en la festa d'Ineos

Tres ciclistes d'Ineos van pujar al podi de La Volta, amb Yates, al mig, com a guanyador. efe/toni albir

Adam Yates (INEOS Grenadiers es va proclamar guanyador de l'edició número 100 de la Volta Catalunya després de defensar el mallot de líder en l'última etapa, amb sortida i arribada a Barcelona, que acabava amb el mític circuit a la muntanya de Montjuïc. El ciclista britànic agafa el relleu del colombià Miguel Àngel López, qui va guanyar l'edició del 2019 -l'any passat no hi va haver cursa a causa de la pandèmia. A més, ha estat una Volta Catalunya amb clar domini de l'equip INEOS Granadiers que, a part de situar a Yates al lloc més alt del podi, també ha situat a tres ciclistes en les tres primeres posicions. Riche Porte va acabar segon de la general a 45 segons del britànic i Geraint Thomas va ser tercer, completant el podi i la festa de l'equip britànic. Per la seva banda, el murcià Alejandro Valverde (Movistar Team) continua donant guerra als seus 40 anys i va acabar quart de la general a un minut i tres segons de Yates.

L'etapa d'ahir, de 133 quilòmetres amb final a Montjuïc, se la va emportar Thomas De Gent (Lotto Soudal). El belga, un dels ciclistes amb més experiència en escapades, va dominar l'última pujada al mític alt de la Ciutat Comtal i va fer l'estocada final al seu company d'escapada, Matej Mohoric (Bahrain-Victorius , que va acabar creuat la meta a 22 segons de De Gent. El tercer de l'etapa d'ahir va ser Attila Valter (Groupama - FDJ), que ja va arribar a un minut i 42 segons del belga. Quatre segons després de l'hongarès entraven els favorits per la classficació general, amb Sébastien Reichenbach (Groupama - FDJ) seguit per Valverde. Adam Yates entrava amb el grup dels favortis sense cedir cap segon respecte als seus rivals més immediats i assegurant-se el mallot de campió.