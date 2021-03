Volta Catalunya: Consulta totes les afectacions de trànsit

Un moment de l'edició del 2019 de la Volta Catalunya al seu pas per Setcases

Un moment de l'edició del 2019 de la Volta Catalunya al seu pas per Setcases - EFE

Aquesta setmana se celebra l'edició número 100 de la Volta a Catalunya i comença amb un cartell de luxe.



Alejandro Valverde, Enric Mas, Marc Soler, Chris Froome, Richard Carapaz, Richie Porte o Peter Sagan seran alguns dels ciclistes que hi participen



Avui disputaran la primera etapa amb inici i final a Calella. La primera etapa ja passarà per territori gironí.



Des del Servei Català de Trànsit informarà en temps real de les afectacions a les carreteres que provoqui la prova esportiva durant tota la setmana. Alhora, els Mossos d'Esquadra establiran un dispositiu especial amb 300 agents aproximadament, que prestaran servei de protecció de l'esdeveniment, regulació del trànsit i seguretat viària.





???????????? Avui comença la 100a @VoltaCatalunya. Fins al 28 de març, recorrerà uns 1.100 km per les 4 demarcacions catalanes https://t.co/bpmhfw51vq



?? L'etapa d'avui comença i acaba a Calella



?? Consulta les afectacions a: https://t.co/aZDuz4GqST#SCT #mobilitat pic.twitter.com/QJs0CuKbQb — Trànsit (@transit) March 22, 2021

Tancament de la sortida 11 de l'AP-7 en ambdós sentits per facilitar la circulació dels ciclistes per la C-61.

Tancament de la sortida 117 de la C-32 en ambdós sentits per facilitar la circulació dels ciclistes per la C-61.

Reducció de dos a un carril (tall de carril dret) des del punt quilomètric 97 fins al 94,3 de la C-35 en sentit Maçanet.

Tancament de les sortides cap a la C-253a i la GI-681 des de la C-35 en sentit Sant Feliu de Guíxols.

Tancament dels accessos de la C-66 al punt quilomètric 47,7 en ambdós sentits per facilitar el pas de ciclistes per la GIP-5121.

Tancament de les sortides de Banyoles Est des de la C-66, al punt quilomètric 46 cap a la GIV-5132 en ambdós sentits per facilitar la circulació dels ciclistes per aquesta darrera via.

Aquesta prova és un dels esdeveniments més importants del món del ciclisme a escala internacional i enguany recorre gairebé 1.100 km i es desenvolupa en 7 etapes.La Volta a Catalunya comportarà, el tall de carreteres segons el moment de pas de la Volta.Però també s'han establertals diferents punts per on passarà i segons el dia de l'esdeveniment, us les detallem:ETAPA 1 CALELLA – CALELLA (12.25–16.43 h): ETAPA 2 PLA DE L'ESTANY (BANYOLES) – PLA DE L'ESTANY (13.30–13.53 h)

Dimecres 24 de març: ETAPA 3 CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA – VALLTER 2000/SETCASES (VALL DE CAMPRODON) 11.35–16.49 h)

Tancament del lateral de la sortida 46 de la C-32 en sentit Barcelona per tal de facilitar la circulació dels ciclistes per la B-210 deixant el pas als vehicles en sentit Avinguda del Canal Olímpic. Tancament de la sortida 52 Zona Ind./St. Boi sud/Viladecans nord de la C-32 en sentit Barcelona i en sentit Tarragona per tal de facilitar la circulació dels ciclistes per la zona industrial.

Tancament de la sortida 54 de Sant Boi (Rondes) Pol. Ind. Salines de la C-32 en sentit Barcelona per tal de facilitar la circulació dels ciclistes per la zona industrial.

Tancament de la sortida 588 de l'A-2 cap a la rotonda de la BV-1201 i C-243 en sentit Barcelona i en sentit Lleida per tal de facilitar la circulació dels ciclistes per la BV-1201 i la C-243.

Dijous 25 de març: ETAPA 4 RIPOLL – PORT AINÉ (PALLARS SOBIRÀ) (12.30–16.47 h)



* Sense mesures especials



Divendres 26 de març: ETAPA 5 LA POBLA DE SEGUR – MANRESA (12.10-16.44 h)

Tancament dels accessos de la C-25 al punt quilomètric 103 a Calaf entrada en sentit Girona i Cervera cap a la C-1412a per tal de facilitar la circulació dels ciclistes per aquesta darrera via.

Tancament dels accessos de la C-25 al punt quilomètric 107 a Calaf cap a l'N-141b entrada en sentit Girona i Cervera per tal de facilitar la circulació dels ciclistes per aquesta darrera via.

Tancament dels accessos de la C-25 al punt quilomètric 110 en sentit Cervera per facilitar la circulació dels ciclistes per l'N-141b.

Tancament dels accessos de la C-25 al punt quilomètric 114 a Sant Pere Sallavinera en sentit Girona i Cervera per tal de facilitar la circulació dels ciclistes per l'N-141b.

Tancament dels accessos de la C-25 al punt quilomètric 133 a Sant Joan de Vilatorrada en sentit Girona i Cervera per tal de facilitar la circulació dels ciclistes per la C-55.



Dissabte 27 de març: ETAPA 6 TARRAGONA – MATARÓ (12.10–16.48 h)

Tancament de la sortida 588 de l'A-2 cap a la rotonda de la BV-1201 i C-243 en sentit Barcelona i en sentit Lleida per tal de facilitar la circulació dels ciclistes per aquestes dues darreres vies.

Tancament de la sortida de la C-59 cap a la C-155/Polígon Industrial Riera de Caldes en ambdós sentits per tal de facilitar lacirculació dels ciclistes per la C-155.

Tancament de la sortida de la C-17 cap a la C-35 a Parets en ambdós sentits per facilitar la circulació dels ciclistes per la C-35.

Tancament de les sortides de la C-60 cap a la C-1415C al punt quilomètric 5 en sentit Mataró i al punt quilomètric 1,6 en sentit Mataró i Granollers per tal de facilitar la circulació dels ciclistes per la C-1415C.

Diumenge 28 de març: : ETAPA 7 BARCELONA – BARCELONA (10.45–14.05 h)