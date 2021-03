Vasic es retirarà després dels Jocs

Les llàgrimes de Sonja Vasic divendres passat sobre la pista del Würzburg, només acabar el partit eren indicadores. L'Spar Girona no havia pogut capgirar l'eliminatòria contra l'Avenida havia quedat eliminada de l'Eurolliga. La derrota però, tenia doble valor per a la sèrbia, que no va poder aguantar el plor. Ahir, la sèrbia en va revelar el per què. «És l'hora. Veig que ja està. Vull prioritzar la vida familiar i tenir fills i, això, necessita temps». Vasic, que va ser la millor jugadora del bàsquet europeu durant els seus millors anys , es retirarà a final de temporada un cop hagi disputat el Jocs Olímpics de Tòquio amb la seva selecció. Feia temps que ho barrinava i ha decidit tirar pel dret. «No és una decisió presa de cop i volta. Estic tranquil·la. És un moment que havia d'arribar i considero que ara és el moment», deia. Vasic, doncs, posarà punt i final a una carrera esportiva de 17 anys en què ho ha guanyat pràcticament tot, incloses tres Eurolligues. «Estic força contenta del que he fet durant la meva carrera i veig que amb els Jocs tanco el cercle. A més, el genoll ja no aguanta el vol fer el cap». Fa dos estius, va acceptar l'oferta de l'Uni que li permetia continuar al màxim nivell i alhora estar a prop del seu marit, el remer Milos Vasic, que prepara els Jocs a Banyoles. Des de llavors, Vasic s'ha enamorat del club. «Estic orgullosa d'aquest club que m'ha ajudat a créixer en un rol diferent i a fer un canvi», destaca. La Copa de la Reina aixecada a València fa unes setmanes quedarà per a la història, però la petja que deixa al club, al vestidor i a la ciutat no s'esborrarà mai.

Vasic plega sí, però no pas encara. Abans té coses per fer amb la samarreta de l'Spar. La temporada no s'ha acabat i hi ha reptes importants i engrescadors encara per assolir. El primer avui (19:00, Teledeporte), on l'Uni rep el Perfumerías a Fontajau en el darrer partit de la lliga regular. Hom pot dir que hi ha poca cosa en joc però la rivalitat entre els dos clubs, atiada pel foc creuat entre Alfred Julbe i Roberto Íñiguez al qual s'hi ha afegit Xavi Fernández, fan que no sigui un partit qualsevol. Serà un partit diferent també perquè serà el primer que jugarà l'Uni a Fontajau amb públic. No hi serà tothom, però més d'un miler d'espectadors entrar àp er primer cop aquest curs al pavelló per veure jugar i fer un reconeixement a les campiones de la Copa.

L'Uni arriba al partit conscient que passi el que passi avui acabarà la fase regular en tercera posició. Menys clars estan els dos primers llocs i, per extensió, el quadre del play-off. I és que si l'Uni s'imposa avui al Perfumerías, faria caure les de Salamanca -actuals líders- al segon lloc i això faria que, si es complissin els pronòstics als quarts de final, gironines i castellanes es trobessin a les semifinals del play-off. Perquè es doni aquesta combinació caldria també que el València, actual segon, superi l'Araski avui a La Fonteta i escali al primer lloc. Qui quedi primer, anirà per l'altra part del quadre i no s'enfrontaria a l'Uni fins a la final.

Jugar les semifinals contra el Perfumerías o el València, aquesta és la qüestió. Les de Julbe ja saben que el primer rival als play-off serà La Laguna Tenerife. El vestidor només té clara una cosa. «No jugarem per perdre. És cert que no estem al 100% i arrosseguem molèsties però volem guanyar tots els partits, sigui contra l'Avenida o qualsevol altre», avisa Vasic que, això sí, reconeix que al vestidor se n'ha parlat. «Tant Avenida com València són grans equips i si volem guanyar la Lliga els haurem de guanyar a tots dos», afegeix la sèrbia, que vol acabar l'any de «la millor manera».