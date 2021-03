Quan guanyar es converteix en una autèntica necessitat

Ningú havia dit que això seria fàcil. Ho tenen coll avall a Sarrià i sobretot a Bordils. La Divisió d'Honor Plata no té pietat i qualsevol relliscada pot resultar fatal. Empaquetats al grup de descens després del seu rendiment a la primera fase, els dos representants gironins d'aquesta categoria afronten una nova jornada obligats a guanyar per alimentar una mica més les seves opcions de permanència. Complicat, i no pas poc, ho té sobretot el Bordils, penúltim amb només 4 punts. Necessita un rentat de cara de dalt a baix i que els de dalt fallin per escalar posicions i atrapar un cinquè lloc que, ara mateix, es troba ben lluny.

N'és conscient el vestidor, començant pel seu entrenador. Un Pau Campos que ha optat ja per mirar el present i no més enllà. Avui, torn per visitar el Trapagaran, cuer del grup, però que ve de guanyar a la pista del Lalín, fet que dificulta més les coses. «Si la setmana passada ja deia que el repte era majúscul, ara ho és més. Hem de pensar en el club, en la nostra afició, i canviar la imatge de l'altre dia que no va ser gens bona. En sabem molt més del que vam demostrar l'altre dia. No vam estar a l'alçada i per això he demanat als jugadors que se centrin en cada acció, en cada jugada, per estar a l'alçada del que requereix la categoria. S'han de relaxar i fer el mateix que fan als entrenaments». Sense poder comptar amb David Masó, Joan Vilanova, Marc Prat ni Pol Rododera, Campos demana també als seus estar «molt atents» i treure «l'orgull» per intentar batre un rival que «només ha guanyat un partit com nosaltres» però que ve de fer-ho fa molt poc. «Estaran molt motivats. Després de la victòria, nosaltres vam ser capaç d'encadenar fins a quatre empats». Del Trapagaran, en destaca sobretot el «munt d'alternatives» que té la seva defensa, el que el converteix en un equip «imprevisible» pel que «haurem d'intentar marcar el nostre propi ritme» i fugir de les desconnexions que tant de mal han fet a l'equip en el que portem de temporada.

Pista complicada

Si el Bordils es troba amb l'aigua al coll, respira una mica més el Sarrià però tampoc li val a badar. Ara mateix estaria salvat, encara que sent cinquè té el sisè només un punt per sota pel que li cal esgarrapar un resultat positiu de la pista d'un irregular Zamora, al qual té un lloc per sobre i també a un punt de distància. Guanyant, el passaria a la classificació i agafaria un xic més d'aire. El tècnic Salva Puig només té la baixa d'Arnau Rovira per enfrontar-se a un equip que la setmana passada va empatar a fora amb el Teucro.