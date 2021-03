Europa, Vilafranca i Terrassa, rivals del Girona B en la fase d'ascens

Realitats ben diferents les que els toca viure a partir d'ara als quatre representants gironins de la Tercera Divisió. La quarta categoria del futbol estatal també es bifurca, com ho fan d'altres, per acostumar-se a la revolució que es viurà a partir de la temporada vinent. Un últim capítol donarà pas a la segona fase de la competició, amb conjunts que lluitaran per pujar i d'altres que miraran de baixar menys esglaons del compte. El context més favorable és el del Girona B. Faci el que faci aquest cap de setmana, ja sap que ben aviat lluitarà per ascendir de categoria i formar part així de l'anomenada Segona RFEF.

No ho tindrà pas fàcil l'equip que dirigeix Àxel Vizuete. De moment, el que és clar és que tancarà la lliga regular en la segona posició del seu grup. Passen a la fase d'ascens els tres primers de cada subgrup i arrosseguen la puntuació que tinguin després de 20 jornades. El Girona B, que té de moment 34 punts al sarró i diumenge visita el camp del líder, el Cerdanyola, compartirà grup amb els vallesans i també amb el Granollers (30) o el Sant Andreu (28). Això sí, no jugarà contra cap d'ells sinó que ho farà, en dues voltes, amb els tres primers de l'altre subgrup. Aquests equips ja estan definits. Es tracta de l'Europa (40), el Vilafranca (37) i el Terrassa (35). Aquesta fase tindrà per tant sis jornades i quan s'acabi, els dos primers classificats pujaran directament a la Segona RFEF.

Això és tot? No, perquè els quatre restants encara disposaran d'una nova oportunitat: un play-off. A tots ells s'hi sumaran dos equips més. Els dos millors de la fase de promoció, aquella on hi aniran del quart al sisè classificats de la lliga regular. Espera ser-hi el Peralada, l'únic dels conjunts gironins que encara manté alguna opció. Els d'Albert Carbó són ara setens però estan dos punts per sota del Vilassar de Mar, el sisè, i precisament el seu rival aquest cap de setmana. També de la FE Grama. Una victòria catapultaria a l'objectiu. Els tres equips de cada subgrup que acabin en aquestes posicions es veuran les cares en una nova lligueta i els dos millors accediran en aquesta tercera part de la competició. Un play-off a partit únic. El premi de l'ascens, només pel guanyador.

De la seva banda, Banyoles i Figueres ja saben que, sí o sí, formaran part del grup de permanència, que tindrà 10 equips. Els sis últims baixaran a Primera Catalana i els quatre de dalt es quedaran a la Tercera RFEF.