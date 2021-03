Un espectador de tot el que passa a Balaídos

El tren de la Primera Divisió pot ser que només passi una vegada a la vida. El va decidir agafar David Juncà el 2015. Tenia 21 anys i tot i estar-li agraït de per vida al Girona per haver-li donat l'oportunitat de debutar i consolidar-se al futbol professional, tenia coll avall que el millor era fer les maletes. Un esglaó més, un contracte més llaminer. La necessitat de canviar d'aires i progressar. Les coses no li van anar pas malament a l'Eibar. S'hi va passar tres anys a Ipurua, amb molt de protagonisme només començar (33) i un parell de temporades posteriors més intermitents. Més o menys però jugant, al cap i a la fi el que més li agrada a qualsevol futbolista. L'estiu del 2018 se li va presentar davant dels nassos la possibilitat de fitxar pel Celta i no s'hi va poder negar. Una decisió que segurament recordarà sempre.

No és que l'etapa a Balaídos comencés amb mal peu. El primer any va treure bastant el nas i va ser titular en 21 dels 38 partits de Lliga. Prou bé. El calvari ha vingut després. Les dues últimes temporades són per oblidar. Per tancar en un calaix i no obrir-lo mai més. Martiritzat per les lesions, acumula només tres aparicions des de la segona meitat del 2019 fins ara. És poquíssim per a un jugador acostumat a mirar-s'ho tot com un espectador més, sense poder participar amb normalitat ni viure el dia a dia com li agradaria. S'ha perdut al voltant del 80 per cent dels partits des que va fitxar pel Celta de Vigo. Una barbaritat.

El 16 de març de 2019 es va fer mal al Santiago Bernabéu. L'inici de la davallada. Ha anat encadenant problemes físics des de llavors. Ha sigut tan minsa la seva participació que des d'aquell dia només ha jugat tres partits més. Contra Alabès, Betis i Barça.L'últim, el novembre del 2019. Fa un any i mig que no té minuts. Fa poques setmanes rebia l'alta de l'últim contratemps, una luxació a l'espatlla dreta, lesió que s'ha fet més d'un cop. Torna a estar disponible l'empordanès, que té ganes de jugar de nou i no ser un simple espectador que s'ho mira des de la segona fila.