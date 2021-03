L'Uni i el Bàsquet Girona obren la reserva prèvia per al retorn del públic a Fontajau

Sevillano defensat per Feliu (Lleida) a Fontajau.

Doble ració de bàsquet, aquest cap de setmana, a Fontajau, amb l'Spar Girona i el Girona com a protagonistes. Un programa que, a més, té l'al·licient de poder reunir públic, amb un màxim de 1.000 persones, després de molts mesos a porta tancada. Ahir els dos clubs van obrir el període d'inscripció perquè els seus respectius abonats puguin fer la reserva de localitats. El ritme de peticions va ser molt alt durant tot el dia. L'Uni no va dir quantes entrades havia repartit per al duel de dissabte contra el Perfumerías Avenida (19h), mentre que poc abans de les nou de la nit el Bàsquet Girona només tenia disponibles unes 300 localitats per al duel de diumenge contra el Tizona, que obrirà la fase de descens.

Els socis de l'Spar han d'entrar a la plana web del club i omplir un formulari amb diverses dades personals, a banda de signar una declaració d'autoresponsabilitat sobre la covid-19. El termini estarà obert fins dijous a mitjanit o fins que s'esgoti el miler d'entrades disponible. L'Uni té més abonats que localitats i per això va demanar a la Generalitat que l'aforament pogués augmentar-se fins a un 30% (1.400) tenint en compte l'amplitud del pavelló. La petició no ha sigut admesa i el club s'ha de conformar amb repartir els 1.000 seients que té. L'Uni recorda que l'abonament és personal i intransferible i que per accedir al pavelló caldrà acreditar la identitat amb DNI o document oficial.

Mentre per part de les autoritats sanitàries l'aforament dels partits estigui limitat a 1.000 espectadors, quedarà restringit l'accés al col·lectiu de jugadores i tècnics de la base (sí que hi podran accedir els acompanyants que disposin del corresponent abonament). Així mateix se sol·licitarà des del club a les autoritats locals que no assisteixin al partit.

El Bàsquet Girona, per la seva banda, ha penjat el sistema de reserva d'entrades a l'aplicació que tenen tots els abonats. Allà es pot fer la petició de la localitat, que queda registrada al servidor. L'equip de Carles Marco juga diumenge contra el Tizona (18h) i dimecres de la setmana que ve, 31 de març, de nou a Fontajau contra l'Orense (19.30). Es poden demanar entrades per a tots dos partits. El ritme de reserva va ser elevat i si continua així s'esgotaran els seients aviat. El públic ocuparà la localitat que tenen reassignada en l'abonament per la covid i habilitarà diversos punts d'accés al pavelló.