Marc Márquez es perdrà la cursa inaugural de Qatar

El pilot de l'equip Repsol Honda, Marc Márquez, d'acord amb el seu equip mèdic de l'Hospital Ruber Internacional, han considerat prudent no reincorporar-se encara a la competició de MotoGP que comença aquest cap de setmana a Qatar.

Segons explica un comunicat de Repsol Honda, "en la revisió realitzada al pilot per l'equip mèdic dirigit pels doctors Samuel Antuña i Ignacio Roger de Oña i integrat pels doctors De Miguel, Ibarzabal i García Villanueva, a les 15 setmanes de la cirurgia del seu húmer dret, s'ha constatat una bona resposta clínica després de la intensificació de l'entrenament".

No obstant això, considerant el temps d'evolució i l'estat actual del procés de consolidació òssia, els metges consideren prudent i necessari no accelerar el retorn als circuits després de tant de temps inactiu, per evitar així posar en risc l'húmer de Márquez en l'alta competició. El pilot de l'equip Repsol Honda se sotmetrà a una altra revisió mèdica el dilluns 12 d'abril.

"Després de l'última revisió amb l'equip mèdic, els doctors m'han aconsellat que el més prudent era no participar en el Gran Premi de Qatar i continuar amb el pla de recuperació que hem seguit en les últimes setmanes. M'hauria encantat poder participar a la cursa inaugural del Campionat del Món, però haurem de seguir treballant per poder recuperar les condicions òptimes que ens permetin tornar a la competició", assegura Marc Márquez.