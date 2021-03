El Peralada remunta davant la Unió en el derbi de la Tramuntana

La Tramuntana bufa a favor del Peralada. Els homes d'Albert Carbó s'han imposat davant la Unió Esportiva Figueres (2-1) en el derbi altempordanès de Tercera Divisió. Amb remuntada inclosa, els xampanyers han aconseguit tres punts fonamentals i una victòria moral per encarar el que queda de temporada amb un triomf en el caseller contra l'equip veí, en el primer partit amb el retorn del públic a les grades del Municipal de Peralada.

L'inici de la Unió ha estat immillorable. Amb la Tramuntana a favor en el primer temps, Pepu Soler ha pescat una bola a la frontal de l'àrea i, a la mitja volta, ha enviat la bola al fons de la xarxa amb una potent canonada per superar Aroca en el primer minut de partit. En la jugada immediata, Ortiz ha reclamat un penal després de rematar una centrada lateral, una protesta que ha quedat en res (2'). Amb un Peralada noquejat, els unionistes han aprofitat per acostar-se novament a la porteria local, sense èxit. La igualtat en el marcador ha arribat després d'un primer quart d'hora d'intensitat altempordanesa. Mendoza ha fet caure Casanova al cor de l'àrea. Un penal que ha fallat en primera instància Josu Currais, rematant el refús amb el cap, per posar l'empat en el marcador i tornar a posar el Peralada al partit (16').

La primera meitat ha seguit amb la mateixa intensitat sobre el terreny de joc que el vent de Tramuntana, amb arribades dels dos equips, sense aconseguir moure el marcador abans del pas per vestuaris.

En la represa, el Peralada ha volgut aprofitar el vent a favor de seguida. De fet, en una falta lateral, els xampanyers han enviat una bola al pal i han intentat sorprendre Mendoza des de lluny cada dos per tres. Els figuerencs han intentat sorprendre en transicions ràpides, però han estat els locals els més elèctrics. Arnau Ortiz ha conduït la bola des de la banda esquerra i, com si no hi hagués un demà, ha guanyat la línia de fons per deixar-se-la a Ritxi Mercader que l'ha enviat al fons de la xarxa, després del refús de Mendoza (64'). Hwang ha intentat sorprendre des de tres quarts enviant la pilota fregant el travesser (75'), i Diaby gairebé sentència poc després, també des de la frontal, enviant-la fora per poc (76').

Un escenari invers a l'inici del duel, com el resultat, que ha començat lluny dels interessos dels xampanyers, però ha acabat a favor dels homes d'Albert Carbó. Un triomf empès per la Tramuntana.