Murga, «sempre amb nosaltres»

El 30 de gener moria en un tràgic accident, atropellat quan anava en bicicleta, Sergi Murga, a l'edat de 37 anys. Un futbolista molt estimat i que havia passat per molts equips de les comarques gironines com Figueres, Banyoles, Peralada, la Jonquera o al filial del Girona, on va penjar les botes ara fa un any i mig. Llavors, Murga va decidir que era hora de seure's a les banquetes i va decidir fitxar pel Peralada, on era entrenador del Juvenil A.

Ahir, que tornava la competició amateur i de base -i també el públic- després de molt de temps a causa de les restriccions, el club xampanyer va voler retre homenatge a Murga, molt vinculat al club. I no va ser en un partit qualsevol, sinó en el del seu equip, el del Juvenil A que s'enfrontava al Begur en l'inici, ja desitjat, de la Primera Divisió.

Els jugadors del Peralada, entrenadors i amics van saltar a la gespa del Municipal un quart d'hora abans de l'inici del partit amb una samarreta que lluïa una foto de l'exfutbolista i el missatge «Sempre amb nosaltres». També hi va ser present la família de Murga, encapçalada per la seva dona i els seus dos fills. La família portava també una samarreta commemorativa, també amb la foto del tècnic, però amb una altra frase: «Sempre t'estimarem, papa». Al darrere de les samarretes, verda per la família i blanca pels amics, una frase que representava molt bé a Sergi Murga i que deia molt sovint: «De l'esforç es realitzen els somnis». Als dos nens, que pertanyen a les categories inferiors dels blanc-i-verds, se'ls va regalar unes canelleres que portaven escrit aquest lema que sovint deia el seu pare.

Família, amics, jugadors i entrenadors van sortir tots plegats al terreny de joc amb una lona amb una foto de Sergi Murga i dues frases: «Sempre amb nosaltres» i «De l'esforç es realitzen els somnis». Tot, sempre respectant les mesures de seguretat corresponents. Llavors es van posar tots els protagonistes al voltant de la lona que es va col·locar al mig del terreny de joc i que a partir d'ara penjarà en el camp gran del Municipal de Peralada si la família així ho permet. Mentrestant, sonava Eso que tú me das, de Jarabe de Palo, una cançó que va escollir la seva dona per l'homenatge. Després, i abans del partit, es va procedir a fer un minut de silenci en memòria de l'exfutbolista i entrenador i després va ser el torn del servei d'honor, que va ser a càrrec dels seus dos fills, de 9 i 7 anys.

També gest bonic per part del club rival, el Begur, que va voler homenatjar Murga i va obsequiar la família amb un ram de flors i una carta per l'entitat. En total, unes 200 persones van presenciar aquest sentit homenatge a una persona que es va estimar el futbol i que va acabar amb un gran aplaudiment abans del partit. Un duel que es va emportar el club visitant per 3-4.

Borja Garcia, coordinador del Peralada, ha estat qui s'ha fet càrrec del Juvenil A del club en el lloc de Sergi Murga. Garcia explicava que «els jugadors s'ho han passat molt malament aquest mes i mig» i que l'homenatge al qui va ser el seu entrenador es va produir només abans del partit. Al llarg dels 90 minuts, van voler deixar enrere «la tristesa» i afrontar el duel amb «ambició» després de tant temps sense jugar.