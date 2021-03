L'Olot s'emporta el derbi

El Municipal d'Olot va tornar a viure un partit amb públic un any després. Un derbi gironí era la millor excusa per fer-ho i els més de 400 aficionats no van acabar decebuts. Els dos equips van dominar una part cadascun, però finalment va ser l'Olot qui es va endur els tres punts gràcies a un gol de Juan Delgado al minut 34. Per la seva banda, el Llagostera ho va intentar de totes maneres i va esgotar totes les vies per marcar, però la pilota no va entrar. Amb la derrota, els d'Oriol Alsina es queden sense opcions de ser entre els tres primers i lluitar per l'ascens a Segona A.

Una molt bona primera part de l'Olot va contrarestar un Llagostera que no es va acabar de trobar còmode sobre el verd en els primers 45 minuts. Poc després de començar, una badada va donar una bona ocasió a Prats davant Marcos. L'ebrenc no va finalitzar correctament quan el més fàcil semblava endreçar-la.

A poc a poc, el Llagostera s'aniria situant en el partit i tindria dues bones oportunitats mitjançant Maynau. La primera va arribar amb un cop de cap que va aturar Ballesté quan la defensa olotina feia un pas endavant després d'un rebuig, i la segona, amb un xut creuat que va caure als peus del lateral quan Alan Baró va deixar una pilota morta a prop de l'àrea. Serien les ocasions més clares dels d'Alsina durant el primer acte del duel, a excepció d'alguna jugada a pilota parada de Cortés que no va acabar entre els tres pals. El Llagostera avisava i l'Olot a poc a poc augmentava la seva quota de possessió aconseguint arribar bé per les bandes. Gràcies a una centrada de Soler, Salinas va intentar foradar la porteria visitant amb un potent xut que va topar amb la cara de Sascha Andreu situat sota pals. Ho seguiria intentant el conjunt de Gabri Garcia fins que al minut 3 el mateix Salinas va enviar una pilota filtrada per a Delgado, que l'enviaria al fons de la xarxa.

A la mitja part, Oriol Alsina va donar descans a Maynau i Guiu per fer entrar Dieste i Salvans. Amb aquest canvi, el Llagostera va aconseguir més profunditat creant perill per les bandes i buscant Sascha, qui al 50 va fer la primera rematada amb un cop de cap que va acabar a les mans de Ballesté. L'Olot mostrava signes de debilitat i s'anava tancant a la seva àrea. Això va donar encara més ales als almogàvers, que dominaven clarament i van aconseguir una sèrie de córners que no van poder aprofitar. La situació del partit afavoria l'entrada d'un jugador com Pitu a les files del Llagostera, per penjar pilotes a l'àrea o per aprofitar alguna falta al balcó de l'àrea. Precisament va ser més tard amb una centrada al minut 77, quan el Llagostera va gaudir de la millor ocasió del partit quan Sascha va rematar a boca de canó una bona centrada que va obligar Ballesté a mostrar els millors reflexes per evitar la igualada.

A partir d'aquí, els de Gabri van resistir i es van refer gràcies a la solidesa defensiva. Un cop aguantada l'envestida, els locals van saber adormir bé el partit interrompent el joc en diverses ocasions. Per la seva banda, el Llagostera intentava esgotar les seves opcions per esgarrapar algun punt. Això va provocar que l'Olot creés jugades al contraatac, però els vermells van saber crear ocasions però no acabaven de xutar quan es trobaven a l'interior de l'àrea davant Marcos Pérez.

Una de les millors armes del Llagostera és la pilota parada i quan el col·legiat López del Amo Franco ja havia decretat els 4 minuts d'afegit, Vivancos va cometre una falta a la frontal de l'àrea que era or per als d'Oriol Alsina, amb dos especialistes com Sergio Cortés i Pitu. Finalment, va ser el primer el que es va decidir a picar la pilota, que va llepar el pal dret de la porteria local.

Victòria justa de l'Olot en el derbi gironí tot i que el Llagostera podria haver esgarrapat algun punt, sobretot en els minuts de domini a la segona part.

A falta d'un partit per acabar la fase regular de la temporada, els dos equips gironins de Segona B ja saben quina fase disputaran en el segon tram del curs. El Llagostera que visitava Olot amb opcions per ser entre els tres equips per lluitar per l'ascens a la Lliga Smartbank, confirma amb la derrota d'ahir que acabarà entre el quart i el setè classificat del seu grup. Això fa que hagi aconseguit el passi a la fase per inscriure el seu nom a la nova Primera RFEF si els resultats acompanyen; sinó seria equip de Segona RFEF. Mentre que l'Olot sap des de fa setmanes que lluitarà per mantenir-se a Segona RFEF i no caure a Tercera RFEF. Aquests tres punts li aniran bé per encarar de la millor manera la segona fase.