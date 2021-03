L'exporter del Girona Bono continua d'heroi al Sevilla. Ahir no va ser protagonista per les seves aturades, sinó per ser l'autor del gol de l'empat (1-1) al minut 94 en l'última jugada del partit. Bono havia pujat a rematar un córner i després d'un embolic i un remat de la pilota al pal, va marcar. Orellana havia avançat el Valladolid de penal abans del descans. Bono va celebrar el gol amb eufòria, traient-se la samarreta.