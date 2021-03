Benzema lidera un Madrid que manté la pressió a Atlètic i Barça

Dos gols i una assistència de Karim Benzema a Balaídos van propiciar el triomf del Reial Madrid per allargar la persecució al lideratge de l'Atlètic Madrid, a qui només té ara a tres punts.

Va trobar el Reial Madrid una bona posada en escena a Balaídos. Va irrompre actiu i ambiciós l'equip blanc. Esforçat a la pressió, encoratjat per la classificació europea i decidit a no caure de la cursa pel títol. Entre Toni Kroos i Benzema van fabricar els gols blancs de la primera meitat. El primer en el minut 20, i el segon deu minuts mé stard. Lluny de caure en el desànim, el Celta va espavilar. El partit va renéixer i el Madrid perdia el control. El gol de Santi Mina feia que tot pogués passar. Iago Aspas podria haver posat l'empat a dos si el pal no ho hagués evitat. Quan perdones ho pagues; i en el 90 Asensio va fer l'1-3 definitiu.