El Banyoles supera el Vilassar per la mínima

El Banyoles vol acumular els màxims punts possibles per encarar la segona fase de la temporada. A falta de dos partits per tancar la primera part del curs, el Miquel Coromina i Morató ha albergat el triomf dels homes de Kiku Parcerisas gràcies a un gol de Bargalló a la segona meitat. Els preuats tres punts no els permet escalar posicions a la classificació -són cuers amb 15 punts- però els fa veure l'última jornada contra el Sants amb uns altres ulls.