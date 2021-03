Per al Sarrià «ara arriba l'hora de la veritat»

Tancada la primera fase, arriba «l'hora de la veritat» pel Sarrià, que afronta les últimes deu jornades de la Divisió d'Honor Plata instal·lat en el grup que lluita per la permanència. Ho fa amb un botí de 10 punts, fet que el situa cinquè i, ara mateix, salvat. Per davant, un calendari exigent on les errades penalitzen i les victòries són veritable oxigen. El primer test, aquesta tarda (19 hores) contra l'Ikasa Boadilla i amb públic, per fi, a les graderies.

«Estem bé, amb ganes de començar. Físicament hem pogut treballar durant aquesta setmana i hem recuperat gent que estava una mica tocada. Ens arriba l'hora de la veritat i esperem que l'equip ofereixi la seva millor cara. A veure com comencem perquè venim d'uns dies sense competir», valora el tècnic Salva Puig, qui només té la baixa de Martí Arnau. Parla també del rival, un equip que va començar el curs «de manera dubitativa» però que a mesura que han passat els mesos «ha anat jugant millor, adaptant-se a la categoria». «Ens els trobem en el seu millor moment. Té un esperit de lluita similar al nostre», afegeix, abans d'aplaudir la possibilitat de jugar davant l'afició: «Això ens fa estar contents i feliços. Necessitem el seu escalf».