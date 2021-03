Així queden els quarts de final de la Champions

Ja estem en quarts de la Champions League. L'exigència és màxima i, amb la final de Turquia en l'horitzó, els vuit equips que continuen vius intentaran superar als seus rivals per a aixecar l''orelluda' en l'Estadi Olímpic Atatürk. Tornant al format dels últims anys, per motius de pandèmia es va haver de buscar solucions i canviar-lo, els quarts seran una altra vegada a anada i volta, sempre amb la incògnita sobrevolant als equips de, Si toca un conjunt anglès, podré disputar el meu partit com a local a casa?

Doncs bé, tres anglesos, Manchester City, Liverpool i Chelsea, dos alemanys, Bayern i Borussia Dortmund, un espanyol, el Madrid, un francès, el PSG, i un sorprenent portuguès, el Porto, seran els encarregats de brindar-nos uns quarts de final a l'altura de la màxima competició europea. El cartell, d'entrada, així ho preveu i queda així:



Manchester City - Borussia Dortmund

FC Porto - Chelsea

Bayern Múnich - PSG

Real Madrid - Liverpool

En el sorteig d'aquest divendres en Nyon, també s'ha sortejat els aparellaments de semifinals:

El guanyador de l'eliminatòria entre l'FC Porto i el Chelsea, s'enfrontaria a Reial Madrid o Liverpool. D'altra banda, el que surti victoriós del Manchester City - Borussia Dortmund, s'enfrontarà al que aconsegueixi superar la fase en el Bayern Munic - PSG.

En cas d'arribar a la final, els conjunts aparellats en la part del quadre del Reial Madrid, serien visitants a Turquia.