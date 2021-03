El Lleida guanya el Canoe en l'últim partit de la primera fase

El punt i final a la primera fase de la LEB Or es va escriure ahir amb el darrer partit que faltava per disputar-se. El va guanyar el Força Lleida, víctima del Bàsquet Girona el passat diumenge, però que va ser capaç de guanyar el Canoe (81-65) sense gaires dificultats. El conjunt del Segrià acompanyarà els gironins a la següent ronda amb l'objectiu de mantenir la categoria i aspirant al primer lloc per ser repescats al play-off. Amb aquest resultat, la classificació de la fase de permanència queda de la següent manera: 1.Bàsquet Girona (6-2), 2.Força Lleida (5-3), 3.Cáceres (4-2), 4.Ourense (4-2), 5.Múrcia (4-4), 6.Osca (4-4), 7.Melilla (3-3), 8.Tizona (1-5) i 9.Canoe (1-7).