Joan Laporta obté finalment els diners per ser proclamat president del Barça

Joan Laporta i els membres de la seva junta directiva van encarrilar ahir a la tarda un aval de 124,6 milions d'euros, el que suposa un 15 per cent del pressupost del Barcelona, necessari perquè el propi Laporta pugui ser proclamat avui com a nou president del club blaugrana. Aquest aval ha de ser enviat a LaLliga, que l'ha de validar perquè sigui efectiu. El termini s'acabava aquesta propera mitjanit.

Les d'ahir van ser unes hores frenètiques. Treball a contrarellotge per poder presentar l'aval necessari abans de deu dies naturals de la celebració dels comicis, com marquen els Estatuts del Barça. Segons informava l'agència EFE; els directius electes només compten amb uns 50 milions d'euros en garanties patrimonials personals, concretament en béns immobles, que van presentar al Banc Sabadell, l'encarregat d'emetre l'aval. D'aquesta manera, el decisiu acord amb l'empresa Audax Renovables se sita al voltant dels 74 milions d'euros.

El seu president és José Elías, que no podrà entrar en la directiva de Laporta al no comptar amb l'antiguitat suficient com a soci (5 anys). En el seu lloc es postula per fer-ho el vicepresident de l'empresa amb seu a Barcelona, Eduard Romeu. En principi, ho faria com a vicepresident econòmic en substitució de Jaume Giró, exdirector general de la Fundació La Caixa, com a compensació per l'aportació del contra aval, que aportaria la companyia energètica. De tot això i més se'n parlava durant el dia d'ahir amb totes les parts implicades.

Es descartava així doncs l'opció que incloïa un fons d'inversió nord-americà, HPS Partners, per aconseguir arribar als 124,6 milions. El risc era massa alt, ja que la companyia sol·licitaria uns interessos superiors al 5% que portarien els directius a haver de reunir fins a 6 milions per temporada per retornar l'ajuda.

D'altra banda, l'entorn de Laporta hauria ofert durant els últims dies l'entrada en la junta directiva a diversos empresaris catalans a canvi de quantitats que es mouen entre els 6 i els 12 milions, segons explicava RAC 1.

Entre aquests empresaris hi hauria els noms de Joan Soler, president del CF Vilafranca de Tercera Divisió i exmembre de la precandidatura de Jordi Farré en els comicis blaugranes, i d'Ángel Riudalbas, conseller delegat de B&B Trends.

Amb menys d'un dia perquè es tanqui el termini per lliurar l'aval a LaLliga (la qual comptarà amb 24 hores per validar-lo), i malgrat tots els contratemps viscuts durant els últims dies, ningú imagina un escenari en el qual Laporta no prengui possessió del càrrec aquest dimecres o, com a molt tard, demà dijous si cal esperar l'aprovació de l'organisme federatiu.