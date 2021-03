«Estem molt contents de poder seguir somiant amb el Bisbal jugant a l'EBA»

La que havia de ser una temporada històrica per al Bisbal Bàsquet, amb el debut a la lliga EBA, la quarta divisió espanyola, ha acabat amb èxit, la permanència, però amb el disgust de no haver pogut sentir l'escalf de l'afició al pavelló Vell. La pandèmia ha obligat a una campanya molt estranya, amb la lliga arrencant tard i amb moltes aturades. Però ha acabat bé, amb l'equip certificant la continuïtat a la categoria «per poder seguir somiant», com deia ahir el president Joan Bassa. A falta de tres jornades el Bisbal ja sap que l'any que ve tornarà a jugar a l'EBA. «Un èxit total», enfatitza Bassa, amb ganes que l'any que ve, si el virus està sota control, jugadors, tècnics, directius i aficionats puguin gaudir de tot plegat en directe al pavelló.

El Sol Gironès Bisbal és tercer del grup C5 d'EBA amb un balanç de 5 triomfs i 5 derrotes. Salvats matemàticament en una lliga on baixa a Copa Catalunya l'últim classificat. L'equip de Cesc Senpau ha anat creixent exponencialment a mida que ha anat avançant el campionat, que de fet ja va començar rodó amb victòria en la primera jornada contra l'Ademar a domicili. Dissabte visitaran el Badalonès (19.00) i el dia 10 d'abril tancaran el curs, a casa, contra l'Azulejos Moncayo (17.00) amb l'objectiu de poder acomiadar-se de l'afició. Bassa, en aquest sentit, assegura que ja estan treballant per tenir públic aprofitant la relaxació de les mesures anticovid aprovades pel Procicat i que permeten un 30% d'aforament en recintes tancats. «Estem parlant amb l'Ajuntament per saber quin aforament podrem tenir», explicava ahir el president. Bassa recorda que «això només té sentit per la gent» i va detallar també que amb la temporada d'EBA finiquitada (la fase d'ascens a Plata la juguen els primers de cada grup i els tres millors segons), «potser intentem muntar alguna cosa per tal que la nostra afició pugui gaudir de l'equip després d'una temporada en què no l'han pogut seguir en directe».

El Quart Germans Cruz, l'altre gironí de la categoria, també està salvat (té cinc triomfs) i per darrere encara hi ha pendents enfrontaments entre rivals directes. El tècnic Carles Ribot diu que això és «un plus» i afirma que «volem mirar cap amunt perquè encara tenim possibilitats d'entrar entre els dos primers guanyant els nostres tres partits, si falla el Mataró. El primer pas el podem fer guanyant dissabte a la pista del Granollers».