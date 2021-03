El Chelsea expulsa l'Atlètic de la Champions (2-0)

el bayern també passa. Per tercer any dels últims quatre, per tercera ocasió en l'era Diego Simeone i per cinquena vegada en les seves 16 participacions, l'Atlètic de Madrid no va arribar més enllà dels vuitens de final de la Lliga de Campions. El Chelsea, que venia d'un 0-1 de l'anada, va tornar a guanyar per 2-0 a Stamford Bridge amb gols de Hakim Ziyech en el minut 38 i Emerson a la recta final. Savic va ser expulsat (foto) a vuit minuts del final. En l'altre duel de vuitens el Bayern va derrotar el Lazio (2-1) i passa ronda. Ja venia d'un 1-4 a Itàlia.