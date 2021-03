El públic tornarà aquest cap de setmana a Montilivi i al Municipal d'Olot

Han estat molts dies, moltes setmanes, molts mesos i, en definitiva, molts partits, en què els equips han estat sols. Han hagut de competir sense l'afició, aquell factor sovint tan determinant per fer decantar la balança i que enguany havia desaparegut per culpa de la pandèmia. Ara, més de mig any després de l'inici de la competició, la flexibilització de les mesures aprovades pel Procicat que ahir van entrar en vigor faran possible que el públic torni als estadis i als pavellons aquest cap de setmana. Serà de manera restringida i encara amb limitacions i molts protocols de seguretat però, per fi, els clubs podran comptar amb l'escalfor que tant han enyorat tot aquest temps. «Estem convençuts que amb l'afició al camp, la situació de l'equip seria completament diferent». Així de clar s'expressa Jordi Reyes, directiu de comunicació de l'Olot. El conjunt garrotxí estrenarà el Municipal diumenge en el derbi contra el Llagostera en el primer partit amb espectadors del curs. Això sí, serà amb reserva prèvia de plaça i una capacitat reduïda, a la vora del mig miler d'espectadors.

A l'espera del vistiplau definitiu per concretar tot l'operatiu de seguretat amb els Mossos i el Procicat, el derbi serà una prova pilot per als partits de la fase per la permanència que ha d'encarar l'Olot. En aquest sentit, la intenció del club garrotxí és permetre l'entrada d'unes 550 persones diumenge contra el Llagostera per, amb vistes a la segona fase, mirar d'arribar a les 850. «Estem a l'espera de preparar tota la logística d'infrastructures i control d'entrades però la idea és que ja es pugui fer», diu Reyes.

La idea és que a partir de demà els socis -el partit només s'obrirà als abonats- interessats a assistir al partit podran fer les reserves de localitats a la botiga d'Integra o a través de l'APP oficial del club. Les places s'assignaran per ordre d'inscripció i d'acord amb les limitacions d'aforaments marcades pel Procicat. El Municipal comptarà amb zones delimitades a les grades i es compliran les mesures de seguretat per garantir els protocols. Si la iniciativa reïx i té continuïtat, l'Olot hi compta com un valor afegit per a la fase per la salvació a Segona RFEF. «L'afició de l'Olot quan hi és, hi és i es nota. Seria ideal tenir-ne per la segona fase», assenyala Reyes.

El Municipal d'Olot no serà l'únic camp que podria obrir les portes aquest cap de setmana. Una categoria per sota, el Girona B, el Peralada i el Banyoles i el Girona femení, de Primera Nacional, també tenen a l'horitzó la possibilitat de permetre l'entrada de públic als seus camps. Tots tenen decidit obrir els estadis per acollir la seva afició. «Volem donar valor al soci que no ha pogut gaudir de l'equip des de fa un any» diu el president del Banyoles Pau Teixidor que confirma que obriran. També hi haurà gent al Municipal de Peralada per veure un partit atractiu com és el derbi contra el Figueres.

Per la seva banda, el Girona, també treballa per adaptar Riudarenes pel duel del filial contra el Granollers i, sobretot, Montilivi, per acollir el partit del femení contra el Saragossa B de diumenge (16:00, Esport3). Serà la primera vegada que el femení hi jugui i també suposarà el retorn del públic a l'estadi després de més d'un any sense aficionats. Avui el club en donarà més detalls.