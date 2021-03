Bewolfish, l'opció cap a l'elit

L'esport ha canviat radicalment en els últims anys i, també, les diferents trajectòries per arribar al món professional. L'agència esportiva Bewolfish ha experimentat un creixement exponencial en els seus quatre anys de vida amb una cartera amb àmplia representació altempordanesa. Amb unes noves instal·lacions a prop del Parc del Migdia, l'aposta per la preparació física, el rendiment i l'especificitat dels diferents esports han posicionat la marca que lidera Pablo Garcia.

«Estem en un volum d'esportistes considerable en totes les àrees, però teníem una limitació d'espai per a potenciar el rendiment. En les noves instal·lacions hem buscat fer una cosa completament diferent que no existeix al mercat actualment i ens permet fer coses que abans somiàvem», explica Garcia sobre el creixement de l'empresa i l'aposta pel rendiment, una àrea que lidera Marc Madruga, marcant la metodologia d'entrenament. Tanmateix, el preparador físic de l'agència, Gerard Brunso, que gestiona l'àrea de rendiment. «Fem una valoració inicial i, a partir d'aquí, establim els objectius per treballar al llarg de les setmanes», comenta, tot analitzant dades d'una aplicació pròpia per tal de parametritzar l'evolució del rendiment esportiu dels usuaris.





Actualment, l'agència compta amb tres departaments units per aconseguir l'èxit de la carrera esportiva professional: rendiment, comunicació i representació. En cada un d'aquests departaments, un grup de professionals busca la millora contínua dins i fora del recinte per tal d'acabar monetitzant la carrera de l'esportista. «Bewolfish i les seves instal·lacions m'ajuden a mantenir una carrera o un dia a dia d'un esportista d'elit professional. Em faciliten els coneixements necessaris per poder-ho fer en tots els àmbits. Amb ells està controlat tot el que és entrenaments, comunicació, nutrició, fisioteràpia, psicologia esportiva. Em donen molta seguretat per poder gestionar els maldecaps que tenim amb les nostres pròpies carreres professionals per oblidar aquests problemes», explica el pilot automobilístic figuerenc Guillem Pujeu, una de les figures destacades de l'agència. «La meva perspectiva és poder destacar allà on corri. Estem acabant d'ultimar les opcions del 2021, però quan ho decidim, vull que sigui un bon any personal, sentir-me bé amb mi mateix, donar el màxim i acabar bé la temporada», explica sobre les perspectives per aquest any.

«Fem bons entrenaments a les noves instal·lacions. Són un luxe i l'equip m'ajuda a millorar cada dia», explica el llançanenc Feka Georges, porter de la base del Girona FC. I és que, amb altres esportistes com Èric Pimentel (Santa Llogaia) o Gerard Asparó (Vilafant), entre altres, Bewolfish s'ha convertit en un catalitzador de talent per aconseguir portar els esportistes amb perspectiva al món professional.