El Bàsquet Girona obrirà la segona fase a Fontajau contra el Tizona el dia 28

A l'espera del Lleida-Canoe (17.00) d'aquesta tarda, el Bàsquet Girona ja sap que començarà la segona fase de la LEB Or com a líder del grup de permanència, amb un balanç de 6-2. La victòria de diumenge a Barris Nord, contundent, ha sigut un bon cop d'efecte per encarar amb garanties el tram decisiu de temporada. La salvació sembla ben encarada, i també es veu possible el repte de mantenir el primer lloc i acabar sent repescat per disputar el play-off d'ascens.

La Federació va publicar ahir, precisament, el calendari de la lligueta d'ascens, però no encara el de la fase de permanència, tot esperant el darrer partit del Lleida. En tot cas, però, i de manera encara oficiosa, se sap que el debut del Girona serà el diumenge 28 a Fontajau contra el Tizona Burgos, un rival que està enfonsat a la cua amb només un triomf. De fet, la lligueta arrencarà aquest cap de setmana, però als de Carles Marco els tocarà descansar. En la primera volta, el 4 d'abril es visitarà Melilla i el dia 11 arribarà el Càceres a Girona. Quedarà pendent el duel amb l'Orense, que hauria sigut el de la primera jornada, i que es va ajornar perquè el cap de setmana passat encara hi havia partits penjats al grup B, un dels quals el del Girona a Lleida.

En principi el partit amb el Tizona es jugaria a Fontajau el diumenge 28 a les 18 h, l'endemà de l'Spar Girona-Perfumerías Avenida. Tots dos duels, segons les noves normes dictades pel Procicat per la pandèmia, podran reunir un miler d'espectadors. A la segona volta el Girona anirà a Orense el 18 d'abril, descansarà el dia 25, i al maig tancarà la lligueta jugant contra el Tizona, rebent el Melilla i anant a Càceres. Qui quedi primer d'aquesta fase serà repescat per als play-off d'ascens i s'enfrontarà al campió del grup dels millors. Els quatre últims classificats baixaran a LEB Plata.

«Començarem la segona fase amb sis victòries i amb tots els average guanyats als rivals amb qui ja hem jugat. Hem fet la feina, hem sigut irregulars, però ho hem sigut com tots els equips. Ens han passat moltes coses, hem estat parats, hem jugat 4 partits en 10 dies, vam perdre tres jugadors... aquesta és la dificultat d'aquest any però estic content», deia diumenge Carles Marco després del triomf a Lleida. El tècnic va recordar que l'equip s'havia refet a un inici dur (1-5): «Estem fent passos i ara començarem la segona fase amb totes les ganes del món». Avui el Lleida, que ha perdut els dos darrers partits, rebrà el Canoe amb la possibilitat de passar a la següent fase com a segon i un balanç de 5-3, tot i les baixes i els problemes físics que té l'equip.