La Unió recupera sensacions davant el Banyoles

Partit maquiavèl·lic a Vilatenim. Derbi gironí amb gols, expulsions, Tramuntana i sorpreses que han protagonitzat la Unió Esportiva Figueres i el Banyoles (4-2). En la primera de les tres finals dels dos clubs gironins abans d'acabar la primera fase, el Figueres s'ha emportat els tres punts en una victòria mentalment exigent pels constants girs de guió i els fantasmes d'aquesta temporada al feu unionista. Tanmateix, el triomf representa una injecció de moral abans de visita el Peralada el pròxim cap de setmana.

Els locals han començat dominant a Vilatenim amb el gol de Pol Bastidas en una errada defensiva del Banyoles (4'). Cinc minuts després, Ivan Vidal ha aprofitat una jugada de Pepu Soler per ampliar la distància en el marcador (9'). Amb tot a favor, excepte la Tramuntana, els unionistes han patit un gol en pròpia porteria de Jorge Torres que ha donat ales als homes de Kiku Parcerisas (29'). Un vell conegut de la casa, Èric Pimentel, ha empatat l'encontre en la recta final del primer acte amb un potent tir des de la frontal de l'àrea (38'), una diana que ha representat un autèntic vendaval ofensiu dels visitants, que podrien haver capgirat el marcador abans del pas per vestuaris.

En la represa, els d'Albert Parés han aconseguit, novament, posar-se per davant en el marcador amb el gol de Pepu Soler (47') i posant el 3-2 en el marcador en l'arrancada de la segona meitat. Amb l'encontre sota control, un nou gir de guió inesperat ha fet tremolar Vilatenim. Andrés Díez ha vist la segona targeta groga per perdre temps i ha estat expulsat del terreny de joc, precipitant el debut de Mario Mendoza com a protector de la porteria figuerenca.

El Banyoles ho ha intentat insistentment posant contra les cordes al Figueres, però la maquiavèl·lica història d'aquest derbi ha contemplat una nova sorpresa. En la primera jugada on els locals han arribat a l'àrea contrària després de l'expulsió, en un servei de cantonada, Marc Medina ha marcat el gol de la tranquil·litat per deixar enrere l'ansietat a Vilatenim (80'), almenys, aquesta pròxima setmana.