Marc Márquez puja a una moto després de vuit mesos

Això ja comença a anar de debò. "Encara queda molta recuperació", va comentar Marc Márquez (Honda), no fa molts dies, en parlar del moment en què l'equip mèdic del doctor Samuel Antuña, protagonista de la tercer operació al braç dret que va durar 11 hores, li donés permís per a tornar a pujar-se a una moto. "Li he dit als doctors que només em poden donar el permís per a pujar-me a una moto quan sàpiguen que el meu braç dret, l'húmer, està ja llest per a suportar una caiguda", va comentar Márquez quan li van preguntar si esperava que aviat li deixessin pujar-se a la moto.



Vuit mesos després

Perquè els metges ja creuen que Márquez està llest per a tornar a córrer i MM93 no ha trigat ni 24 hores a pujar-se sobre una minomoto, penjant aquest divertit entrenament en el seu compte d'Instagram, amb el següent encapçalament: "Ahir, després de vuit mesos i després del ok dels doctors en l'última revisió, per fi, vaig tornar a sentir aquesta sensació".En la presentació de l'equip Repsol Honda, Márquez ja va explicar que començaria amb una minimoto, a continuació passaria a provar-se amb una CBR 1.000cc i, finalment, començaria a prendre contacte amb la Profunda RC213V de MotoGP.