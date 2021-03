«Guanyar la Copa ens ha ajudat molt pel que ha de venir»

Què significa guanyar la Copa?

És una fita molt gran per nosaltres i també pel club, perquè també significa classificar-se per l'Eurolliga de la pròxima temporada. Estem molt felices d'haver-ho aconseguit.

Ja ho heu celebrat?

Hem tingut pocs dies lliures, però ho hem pogut celebrar una mica totes juntes. En el bus de tornada, per exemple.

Què li va passar pel cap quan l'Uni perdia de 12 contra el Perfumerías Avenida i només quedava l'últim quart per disputar?

Tot el temps vaig estar mentalitzada a fer tot el possible per guanyar, però, és clar, quan perds per 12 punts és una mica difícil pensar que pots guanyar. Nosaltres estàvem preparades i conscienciades que seria un duel molt complicat i vam estar totes molt unides per tirar el partit endavant.

Quina va ser la clau?

Estar concentrades tot el temps i no abaixar el cap en els mals moments, quan perdíem. Sabem que els partits contra Salamanca són molt durs i si abaixes el cap ja no tornes a entrar dins el partit.

Trencar la ratxa de 41 victòries consecutives de Salamanca també deu ser especial...

És un fet molt important pels partits que venen. Sabíem que aquest mes ens havíem d'enfrontar a Salamanca quatre cops, i guanyar el primer partit ajuda molt. I també ajuda molt que vam treure un partit que perdíem de més de 10 punts en el tercer període. Això, mentalment, és important pels partits que venen.

Haver guanyat aquest títol, i sobretot al Perfumerías, iguala una mica les coses de cara al doble duel de l'Eurolliga?

És una altra lliga, és Eurolliga i sempre és especial. La competició i l'energia són diferents. Només hi ha Eurolliga tres cops a l'any, tot en tres «bombolles» i ja està, no pots jugar més, vas a casa si perds. En la lliga tens tot l'any per millorar alguna cosa i fer-ho millor. En canvi, a l'Eurolliga si perds vas cap a casa. Si no haguéssim guanyat la Copa crec que també estaríem preparades, però aquest títol ens ajudarà molt.

Es veuen amb possibilitats de passar l'eliminatòria?

Crec que ens enfrontem al rival més idoni per passar l'eliminatòria. Jugar, per exemple, contra un equip rus o el Fenerbahçe costaria més, perquè haguéssim tingut partits molt durs. Juguem contra Salamanca, els dos equips ens coneixem molt perquè juguem en la mateixa lliga i sabem que podem guanyar contra elles.

El fet de jugar allà i amb públic també s'haurà de tenir en compte.

El públic de Salamanca és dur, no és un públic normal. Crec que el fet que elles juguin a casa i amb la seva gent els fa ser favorites, però nosaltres tenim molta confiança i crec que podem guanyar els dos partits.

I de cara a la Lliga, si no passa res de nou, poden acabar terceres. En el play-off es veueun capaces de tornar a guanyar hipotèticament el Perfumerías Avenida i el València com ja han fet a la Copa?

Ara sabem que som capaces de guanyar-les. En aquest sentit, crec que no tindrem tants de problemes amb la nostra confiança per jugar el play-off. Però també hem de tenir en compte que el play-off és l'última fase de la temporada i això canvia molt la motivació dels equips.

Precisament, va ser a València fa un parell de temporades. Creu que s'ha acabat el binomi Avenida-Girona en la Lliga Femenina?

El València té un gran equip i està encara en procés de millorar. Si juguen com ho estan fent aquesta temporada crec que poden optar a guanyar-ho tot. A més, per la lliga és bo que hi hagi tres equips que competeixin pel títol. Vaig jugar allà una temporada, però prefereixo Girona per jugar al bàsquet, em sento millor. Estic contenta per les amigues que vaig fer allà, però també tinc ganes de jugar contra elles.

Passem a l'apartat més personal. Com se sent aquesta temporada?

Molt bé, molt feliç i preparada per tot el que ve ara. Estic molt contenta de ser aquí i jugar amb aquestes companyes.

Creu que una de les assignatures pendents són les faltes?

Fa dos mesos no tenia tants problemes amb les faltes, però amb el canvi d'entrenador hem canviat la defensa i m'ha costat una mica. Estem provant coses noves i ara m'estic adaptant a un estil nou de defensa, diferent de la que feia abans. Amb l'Alfred he millorat molt en els últims quatre mesos i crec que seguiré creixent.

Què aporta Alfred Julbe a l'equip?

Al principi va ser una cosa nova per nosaltres. Ara, després de cinc mesos, ja ens hi hem acostumat. M'agrada molt com treballa els conceptes individuals i això ens fa millorar bastant. També entrenem aspectes que ningú més fa, com el tir i el bot de pilota de la pivot. Això és cosa que altres entrenadors no practiquen, però això ens permet millorar.

Té contracte amb l'Spar Girona per la pròxima temporada. S'hi troba a gust aquí?

M'agraden la ciutat, l'equip i el club i Girona és com casa meva. M'agrada molt la tranquil·litat que té. Estaria bé tenir el mateix equip que aquest any, però això mai passa perquè hi ha jugadores que tenen altres plans en la seva vida. Tenir el mateix equip faria que el treball fos molt més fàcil, ja que no hauríem d'entrenar conceptes nous i només hauríem de millorar el que ja tenim.