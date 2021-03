El Girona B topa amb la defensa de la Grama i s'ha de conformar amb un punt

La pilota no volia entrar de cap manera. El Girona B va empatar sense gols ahir a Can Peixauet en no aconseguir perforar la porteria de Dani Guiseris, que debutava a Tercera Divisió. Després del repartiment de punts amb la Grama, que va veure frenada la seva ratxa de victòries, els d'Axel Vizuete segueixen segons amb 33 punts i mantenen intactes les opcions de lluitar per la fase d'ascens a la nova Segona RFEF.

Després de descansar la passada jornada, els gironins van plantar-se amb ganes de mantenir el nivell de joc. Van topar, però, amb una Grama disposada a atacar a partir de bones accions que van posar a prova l'estat de forma de Jona. El porter blanc-i-vermell va aturar sense problemes una centrada de falta des de la frontal o un xut al travesser.

Els gironins van fer un pas endavant a mesura que avançaven els minuts, portant la iniciativa, generant situacions de perill i fent saltar l'alarma a l'àrea local amb una jugada embolicada que no va acabar a bon port. La igualtat era màxima. Els de Vizuete intentaven millorar la pressió i la sortida de la pilota, mentre la Grama s'agafava a les contres i les situacions d'estratègia. Es va arribar a la mitja part sense que cap dels dos equips pogués moure el marcador.

A la represa, el Girona B va millorar la seva versió ofensiva buscant el revulsiu a partir de futbolistes com Sulei o Pachón. Brugué va avisar amb un cacau a des de la frontal que Guiseris li va frustrar amb una gran mà. Els gironins van veure com els anul·laven un gol.